Maruti Suzuki की यह कार बनी भारत की सबसे सस्ती कार, जानें क्या है कीमत
Maruti Suzuki की एंट्री-लेवल हैचबैक Maruti S-Presso अब भारतीय बाजार की सबसे सस्ती कार बन गई है. इसकी शुरुआती कीमत 3.50 लाख रुपये है.
Published : September 25, 2025 at 10:53 AM IST
हैदराबाद: भारत में GST 2.0 के लागू होने के बाद सभी कार निर्माता कंपनियों की कारें सस्ती हुई हैं. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने भी अपनी कारों की कीमत में कटौती की है. इस कटौती के बाद Maruti Suzuki की S-Presso अब भारतीय बाजार की सबसे सस्ती कार बन गई है. इसने कीमत के मामले में कंपनी की Alto K10 को भी पीछे छोड़ दिया है.
कीमत की बात करें तो इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब केवल 3.50 लाख रुपये हो गई है. माना जा रहा है कि Maruti S-Presso में वह सेफ्टी फीचर अपडेट नहीं किए गए हैं, जो Maruti Suzuki ने हाल ही में अपनी एंट्री-लेवल कारों में किया है. ऐसे में इसमें सिर्फ 2 एयरबैग आते हैं, जबकि Maruti Alto K10 और Celerio में अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.
GST 2.0 के बाद Maruti S-Presso की कीमत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि छोटी कारों पर उत्पाद शुल्क में भारी कमी आई है. 4 मीटर से कम की पेट्रोल कारों के लिए GST 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गई है, और इसमें व्यापक सैस भी हटा दिया गया है. यह दशकों में सबसे बड़ी कमी है और उस नियम से अलग है जिसमें टैक्स में केवल वृद्धि होती थी.
|Maruti Suzuki S-Presso की कीमत (एक्स-शोरूम)
|मॉडल
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कीमत में अंतर
|Maruti S-Presso STD
|4.27 लाख रुपये
|3.50 लाख रुपये
|77,000 रुपये
|Maruti S-Presso LXI
|5.00 लाख रुपये
|3.80 लाख रुपये
|1,20,000 रुपये
GST के बाद Maruti की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद Maruti S-Presso की कीमत में सबसे बड़ी कटौती हुई है. कंपनी ने इसके चुनिंदा वेरिएंट पर 1.2 लाख रुपये तक की कटौती की है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 3.50 लाख रुपये हो गई है. Maruti Alto K10, जिसने एक दशक से भी ज़्यादा समय तक यही दावा किया था, अब 3.70 लाख रुपये से शुरू होती है.
चौंकाने वाली बात यह है कि अब सबसे सस्ती कार में एक हाई-राइडिंग क्रॉसओवर/एसयूवी का रूप है, जो खरीदारों की पसंद में बदलाव का संकेत है. हालांकि असल में Maruti S-Presso का आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग एसयूवी से ज़्यादा हैचबैक जैसा है. Maruti Suzuki अपने इस रुख़ का फ़ायदा दोपहिया वाहन अपग्रेडर्स और युवा खरीदारों को आकर्षित करने के लिए उठा रही है. ये सड़क पर अपनी उपस्थिति के साथ-साथ कीमत के प्रति भी संवेदनशील होते हैं.