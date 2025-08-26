हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के हंसलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से Maruti Suzuki की पहली इलेक्ट्रिक कार Maruti Suzuki e-Vitara को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

भारत में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) का निर्यात यूरोप और जापान जैसे एडवांस बाजारों सहित सौ से अधिक देशों में किया जाएगा. इस उपलब्धि के साथ, भारत अब Suzuki के इलेक्ट्रिक व्हीकल के वैश्विक मैन्युफेक्चरिंग सेंटर के तौर पर कार्य करेगा. पीएम मोदी ने Suzuki Motor प्लांट में दो ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी उद्घाटन किया.

Maruti Suzuki e-Vitara (फोटो - PTI)

पीएमओ ने एक बयान में कहा कि, "ये ऐतिहासिक पहल, प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, भारत को ग्रीन मोबिलिटी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने पर बल देती हैं."

ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री ने टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र के अगले चरण का भी उद्घाटन किया.

Maruti Suzuki e-Vitara का इंटीरियर (फोटो - PTI)

Toshiba, Denso और Suzuki का संयुक्त उद्यम यह प्लांट घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी इनोवेशन को बढ़ावा देगा. इस विकास से यह सुनिश्चित होता है कि अब बैटरी मूल्य का 80 प्रतिशत से अधिक भारत में ही निर्मित किया जाएगा.

इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि, "आज भारत की आत्मनिर्भरता की खोज और ग्रीन मोबिलिटी का केंद्र बनने के लिए एक विशेष दिन है. हंसलपुर में एक कार्यक्रम में Maruti e-Vitara को हरी झंडी दिखाई जाएगी."

Maruti Suzuki e-Vitara का सीटिंग लेआउट (फोटो - PTI)

उन्होंने कहा कि, "यह बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) भारत में बना है और इसे सौ से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा. हमारे बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, गुजरात के एक प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन भी शुरू होगा."

Maruti Suzuki e-Vitara की बैटरी और रेंज

Maruti e-Vitara दो बैटरी विकल्पों के साथ बाजार में उतारी जाएगी, जिनमें 49 kWh और 61 kWh के बैटरी पैक शामिल हैं. जहां इसका छोटा बैटरी 346 किमी की WLTP रेंज प्रदान करता है, जबकि बड़े बैटरी पैक के सिंगल-मोटर वर्नज में 428 किमी की रेंज प्रदान कर सकता है. वहीं 61 kWh बैटरी पैक से लैस डुअल-मोटर वर्जन की रेंज 412 किमी तक हो सकती है.

Maruti Suzuki e-Vitara (फोटो - PTI)

Maruti Suzuki e-Vitara का पावरट्रेन

इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो e-Vitara का सिंगल-मोटर 49 kWh मॉडल 142 bhp की पावर उत्पन्न करता है, जबकि 61 kWh वाला वेरिएंट 172 bhp की ज़्यादा पावर देता है. हालांकि दोनों ही मॉडल 192.5 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करते हैं। वहीं, ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट, जो डुअल मोटर सेटअप के साथ आता है, वह 178 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.