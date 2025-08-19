हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India ने अपनी Maruti Fronx क्रॉसओवर एसयूवी के साथ उत्पादन में एक नया माइलस्टोन हासिल करने की घोषणा की है. कंपनी ने हाल ही में साल 2023 में लॉन्च होने वाली Maruti Fronx की 5,00,000वीं यूनिट का उत्पादन पूरा किया है.

Maruti Baleno पर आधारित यह क्रॉसओवर एसयूवी 2023 Auto Expo में मारुति सुजुकी पवेलियन की सबसे बड़ी कारों में से एक थी. हालांकि बिक्री के मामले में इस कार की शुरुआत धीमी रही, लेकिन जल्द ही इसकी बिक्री अच्छी हो गई और हर महीने इसकी 12,000 से 15,000 यूनिट्स बिकने लगीं.

Maruti Suzuki Fronx का डैशबोर्ड (फोटो - Maruti Suzuki India)

बता दें कि Maruti Suzuki ने मार्च 2023 में Maruti Fronx का उत्पादन शुरू किया और दिसंबर 2023 तक लगभग 9 महीनों में कंपनी ने 1 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया. इसके बाद, अगली एक लाख यूनिट का उत्पादन 6 महीनों में, जून 2024 तक, फिर नवंबर 2024 तक बढ़कर 3 लाख यूनिट और फरवरी 2025 तक 4 लाख यूनिट हो गया. फिर अंत में, जुलाई 2025 में, कंपनी ने Maruti Fronx के लिए 5 लाख यूनिट के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया.

नई उपलब्धि के बारे में बात करते हुए, Maruti Suzuki India Ltd के प्रबंध निदेशक और सीईओ, हिसाशी ताकेउची ने कहा कि, "हम अपने ग्राहकों के प्रति बेहद आभारी हैं कि उन्होंने Maruti Fronx को अपनी पसंदीदा गाड़ी के रूप में चुना और इसे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक बनाया. यह उपलब्धि भारत की मैन्युफेक्चरिंग उत्कृष्टता और भविष्योन्मुखी डिज़ाइन वाले वाहनों के प्रति ग्राहकों की स्वीकार्यता को दर्शाती है."

Maruti Suzuki Fronx का रियर प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki India)

उन्होंने आगे कहा कि "अपनी बोल्ड स्टाइलिंग, श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ईंधन दक्षता और एडवांस तकनीकी विशेषताओं के साथ, Maruti FRONX ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की है. आगे बढ़ते हुए, हम अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं से बढ़कर रोमांचक और मूल्य-संपन्न उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

कंपनी ने इस बात का भी खुलासा किया है, कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में Maruti Suzuki Fronx देश का सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला पैसेंजर व्हीकल था. कंपनी का कहना है कि भारत में निर्मित हर पांच में से एक Maruti Fronx वैश्विक बाज़ारों में निर्यात किया जाता है. स्थानीय और निर्यात निर्माण के अलावा, Maruti Suzuki India, Fronx का री-बैज वर्जन भी बनाती है, जिसे Toyota Kirloskar Motors की Urban Cruiser Taisor के नाम से बेचती है.

Maruti Suzuki Fronx का सीटिंग लेआउट (फोटो - Maruti Suzuki India)

Maruti Suzuki Fronx का पावरट्रेन

बता दें कि Maruti Suzuki Fronx की बिक्री कंपनी के NEXA नेटवर्क के ज़रिए बेची जाती है. यह मौजूदा समय में दो पावरट्रेन विकल्पों में बेचा जा रहा है. इस कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल हैं. दोनों ही इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ 1.2 पेट्रोल के लिए AMT और 1.0 टर्बो पेट्रोल के लिए 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलते हैं.

Maruti Suzuki Fronx का साइड प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki India)

इसके अलावा, 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ CNG का भी विकल्प दिया जाता है. Maruti Suzuki Fronx को कुल 5 वेरिएंट्स - Sigma, Delta, Delta+, Zeta और Alpha में पेश बेची जा रही है. कीमत की बात करें तो इस कार को 7.59 लाख रुपये से 13.07 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच बेचा जा रहा है.