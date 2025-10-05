Maruti Suzuki दुनिया की टॉप-10 सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनियों में हुई शामिल
Maruti Suzuki अब दुनिया की 9वीं सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी बन गई है. Maruti Suzuki का बाजार पूंजीकरण 5.03 ट्रिलियन रुपये रहा.
Published : October 5, 2025 at 4:21 PM IST
हैदराबाद: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki, बाजार मूल्यांकन में एक बड़े उछाल के कारण अब दुनिया की 9वीं सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी बन गई है. कंपनी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि और बिक्री में आई तेज़ी का श्रेय 22 सितंबर को लागू किए गए GST 2.0 सुधारों को दिया है.
Maruti Suzuki वैश्विक ऑटो एलीट वर्ग में शामिल
दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में पहली बार, किसी भारतीय वाहन निर्माता कंपनी ने बाजार मूल्यांकन के आधार पर वैश्विक शीर्ष दस में प्रवेश किया है. जापान की Suzuki Motor Corp. की भारतीय सहायक कंपनी Maruti Suzuki अब अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.
सितंबर 2025 तक, Maruti Suzuki का बाजार पूंजीकरण 5.03 ट्रिलियन रुपये यानी लगभग 56.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. यह Volkswagen के 54.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और Ford के 47.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से आगे निकल गया.
उल्लेखनीय रूप से, यह इसकी मूल कंपनी, Suzuki Motor Corp. के मूल्यांकन से भी अधिक है, जिसके पास Maruti Suzuki में 58.19 प्रतिशत हिस्सेदारी है और जिसका मूल्यांकन 28.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो वैश्विक स्तर पर 17वें स्थान पर है.
यह माइलस्टोन दर्शाता है कि भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने अपने पैमाने और प्रभाव में अपनी मूल कंपनी को कैसे पीछे छोड़ दिया है. सब-4 मीटर कारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, Maruti Suzuki इस सेगमेंट पर GST कटौती से लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है.
Maruti Suzuki विकास दर में तेजी से आगे
कंपनी की यह बढ़ोतरी न केवल बाजार मूल्य में, बल्कि उसके शेयर प्रदर्शन में भी परिलक्षित होती है. जानकारी के अनुसार 26 सितंबर 2025 को, Maruti Suzuki के शेयर की कीमत 10,725 रुपये से बढ़कर 16,435 रुपये हो गई, जो 53.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है, जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स की 43.5 प्रतिशत वृद्धि से कहीं आगे थी. निवेशकों का विश्वास लगातार वित्तीय प्रदर्शन, रणनीतिक उत्पाद लॉन्च और नीतिगत बदलावों के समय पर अनुकूलन से प्रेरित है.
Maruti Suzuki की क्या है रणनीति
Maruti Suzuki बाज़ार में ज़्यादा हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपनी एसयूवी लाइनअप का भी विस्तार कर रही है. गौरतलब है कि हाल ही में Maruti Suzuki ने अपनी नई Maruti Victoris एसयूवी को पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड और 4WD विकल्पों में उतारा है, जबकि Maruti e-Vitara इलेक्ट्रिक एसयूवी ईवी सेगमेंट में कंपनी की पकड़ मज़बूत करती है.