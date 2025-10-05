ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki दुनिया की टॉप-10 सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनियों में हुई शामिल

Maruti Suzuki Wagon R ( फोटो - Maruti Suzuki )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 5, 2025 at 4:21 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki, बाजार मूल्यांकन में एक बड़े उछाल के कारण अब दुनिया की 9वीं सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी बन गई है. कंपनी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि और बिक्री में आई तेज़ी का श्रेय 22 सितंबर को लागू किए गए GST 2.0 सुधारों को दिया है. Maruti Suzuki वैश्विक ऑटो एलीट वर्ग में शामिल

दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में पहली बार, किसी भारतीय वाहन निर्माता कंपनी ने बाजार मूल्यांकन के आधार पर वैश्विक शीर्ष दस में प्रवेश किया है. जापान की Suzuki Motor Corp. की भारतीय सहायक कंपनी Maruti Suzuki अब अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. सितंबर 2025 तक, Maruti Suzuki का बाजार पूंजीकरण 5.03 ट्रिलियन रुपये यानी लगभग 56.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. यह Volkswagen के 54.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और Ford के 47.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से आगे निकल गया. उल्लेखनीय रूप से, यह इसकी मूल कंपनी, Suzuki Motor Corp. के मूल्यांकन से भी अधिक है, जिसके पास Maruti Suzuki में 58.19 प्रतिशत हिस्सेदारी है और जिसका मूल्यांकन 28.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो वैश्विक स्तर पर 17वें स्थान पर है.