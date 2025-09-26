ETV Bharat / technology

Maruti Invicto को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, देखें क्रैश टेस्ट का वीडियो

Maruti Suzuki की MPV Maruti Invicto का Bharat NCAP ने क्रैश टेस्ट किया है. इस कार ने क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है.

Maruti Invicto
Maruti Invicto का Bharat NCAP क्रैश टेस्ट (फोटो - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 10:53 AM IST

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की MPV Maruti Invicto का Bharat NCAP ने क्रैश टेस्ट किया है और घोषणा की है कि इस MPV ने अपने सुरक्षा परीक्षणों में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. Maruti Invicto कंपनी की तीसरी कार है, जिसे Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है.

इससे पहले Maruti Dzire सेडान और Maruti Victoris एसयूवी ने भी हाल ही में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. जैसा कि आमतौर पर होता है, यह सुरक्षा रेटिंग Maruti Invicto के सभी तीन वेरिएंट पर लागू होती है.

Maruti Invicto
Maruti Invicto का Bharat NCAP क्रैश टेस्ट (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Invicto ने Bharat NCAP में कैसा किया प्रदर्शन
क्रैश टेस्ट के दौरान फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, Maruti Invicto एमपीवी ने क्रमशः 14.43/16 और 16/16 अंक हासिल किए, हालांकि 1.57 अंक इसलिए काटे क्योंकि ड्राइवर और आगे बैठे पैसेंजर के वक्ष क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा दिखाई दी, साथ ही चालक डमी की पिंडली में भी पर्याप्त सुरक्षा दिखाई दी.

Maruti Invicto का ओवरऑल एओपी स्कोर 30.43/32 रहा. मारुति की इस प्रीमियम एमपीवी को साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी ओके रेटिंग दी गई. दिलचस्प बात यह है कि Toyota Innova Hycross, जो कि Maruti Invicto की बैज-इंजीनियर्ड मॉडल है, और Bharat NCAP द्वारा क्रैश टेस्ट की जाने वाली पहली एमपीवी और पहली हाइब्रिड थी, उसने 30.47/32 का मामूली उच्च एओपी स्कोर हासिल किया था.

बच्चों की सुरक्षा में Maruti Invicto का प्रदर्शन
Maruti Invicto और Hycross का चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन स्कोर 45/49 के बराबर है. दोनों को डायनेमिक टेस्ट (24/24) और सीआरएस इंस्टॉलेशन टेस्ट (12/12) में पूरे अंक मिले, लेकिन वाहन मूल्यांकन परीक्षण में 13 में से 9 अंक मिले है. 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी का परीक्षण पीछे की ओर वाली चाइल्ड सीटों पर किया गया.

इन्हें ISOFIX माउंट और एक सपोर्ट लेग द्वारा सुरक्षित किया गया था. हालांकि दोनों MPV में आउटबोर्ड रियर सीटों पर ISOFIX एंकर स्टैडर्ड तौर पर मिलते हैं, लेकिन इनमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम नहीं मिलता है.

Maruti Invicto
Maruti Invicto का Bharat NCAP क्रैश टेस्ट (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Invicto के सेफ्टी फीचर्स और कीमत
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Maruti Invicto के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, रियर डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटर, ऑटो होल्ड फंक्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. कीमत पर नजर डालें तो Maruti Invicto को मौजूदा समय में 24.97 लाख रुपये से 28.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच बेचा जा रहा है.

