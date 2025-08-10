हैदराबाद: इन दिनों ज्यादातर कंपनियां कार निर्माता कंपनियां अपनी कारों के ब्लैक एडिशन उतारने की होड़ में है. इस लिस्ट में अब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki भी शामिल हो गई है. इस क्रम में Maruti Grand Vitara एसयूवी को को एक नया ऑल-ब्लैक कॉस्मेटिक पैकेज दिया गया है, जिसे कंपनी ने Phantom Blaq एडिशन के नाम से पेश किया है.

Grand Vitara का यह नया एडिशन प्रतिस्पर्धी ब्रांडों द्वारा लॉन्च की गई, कई ब्लैक-आउट एसयूवी और मारुति सुजुकी के नेक्सा प्रीमियम रिटेल नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है. Grand Vitara Phantom Blaq एडिशन के लॉन्च विवरण और कीमत की घोषणा अभी बाकी है.

Maruti Grand Vitara का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq एडिशन का डिजाइन

केवल टॉप-स्पेक Grand Vitara Alpha+ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट पर आधारित है. Phantom Blaq एडिशन में उम्मीद के मुताबिक नया मैट ब्लैक पेंट फिनिश दिया गया है, जो किसी अन्य वेरिएंट में उपलब्ध नहीं होगा. इस एडिशन में ब्लैक-आउट 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसके अलावा, बेल्टलाइन और मारुति सुजुकी लोगो को छोड़कर, बॉडी के चारों ओर क्रोम के हर हिस्से को ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है.

Maruti Grand Vitara का इंटीरियर (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq एडिशन का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो, Maruti Grand Vitara Phantom Blaq एडिशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि एसयूवी के मजबूत हाइब्रिड वेरिएंट में पहले से ही लेदरेट में अपहोल्स्ट्री एक ऑल-ब्लैक केबिन है और शैंपेन गोल्ड ट्रिम के टुकड़े हैं.

Maruti Grand Vitara का रियर प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq एडिशन के फीचर्स

इसके अलावा, Grand Vitara Phantom Blaq की फीचर लिस्ट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 9-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, 2 ट्वीटर के साथ 4-स्पीकर क्लेरियन साउंड सिस्टम, और अन्य फीचर्स मिलते हैं.

Maruti Grand Vitara का साइड प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq एडिशन का पावरट्रेन

जैसा कि हमने बताया कि इस स्पेशल एडिशन को ऊपर बताया गया है, ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन केवल इस एसयूवी के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ ही पेश किया गया है, इसलिए इसमें 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ 0.76kWh लिथियम-आयन बैटरी और फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है. यह सेटअप कुल मिलाकर 115 bhp की पावर देता है, और इसे ई-CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार 27.97 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देती है.