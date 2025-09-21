ETV Bharat / technology

इस आदमी ने Apple के मालिक के ही सामने गिरा दिया नया iPhone 17, वीडियो में देखें फिर क्या हुआ

Published : September 21, 2025

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Apple ने बीती 19 सितंबर को अपनी Apple iPhone 17 सीरीज़ पहली बार उतारी थी. दुनिया भर में लोग iPhone 17 डिवाइस पाने के लिए Apple स्टोर्स के बाहर कतारों में खड़े थे. इन दिनों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति Apple के मालिक टिम कुक से ऑटोग्राफ लेने की कोशिश में अपना नया कॉस्मिक ऑरेंज iPhone 17 गिराता हुआ दिखाई दे रहा है. जब से iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च हुई है, तब से Apple के वफादार यूजर और पहली बार इसे खरीदने वाले दोनों ही इसे खरीदने के लिए उत्सुक हैं. खासकर, क्योंकि iPhone 17 सीरीज़ नॉन-प्रो मॉडल्स में भी कुछ अच्छे अपग्रेड पेश करती है. इसके अलावा, कंपनी ने इसे नए कलर ऑप्शन्स में पेश किया है और इसे खरीदने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं. वीडियो पर मिल रही हैं अजीबो-गरीब प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की अजीबो-गरीब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि, "उस आदमी ने टिम कुक के सामने ड्रॉप-टेस्ट किया." वीडियो में, वह व्यक्ति, जो एक कंटेंट क्रिएटर है और सोशल मीडिया पर इसकी प्रोफाइल प्रिम्ज़ के नाम से है, कुक के सामने अपने iPhone का बॉक्स खोलना शुरू करता है. बॉक्स के खुलते ही, डिवाइस बाहर निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है.