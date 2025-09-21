ETV Bharat / technology

इस आदमी ने Apple के मालिक के ही सामने गिरा दिया नया iPhone 17, वीडियो में देखें फिर क्या हुआ

iPhone 17 फोन को एक खरीदार ने Apple के मालिक टिम कुक के सामने गिरा दिया और उस पर उनके ऑटोग्राफ लिए.

Apple iPhone 17
Apple iPhone 17 (फोटो - Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Apple ने बीती 19 सितंबर को अपनी Apple iPhone 17 सीरीज़ पहली बार उतारी थी. दुनिया भर में लोग iPhone 17 डिवाइस पाने के लिए Apple स्टोर्स के बाहर कतारों में खड़े थे. इन दिनों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति Apple के मालिक टिम कुक से ऑटोग्राफ लेने की कोशिश में अपना नया कॉस्मिक ऑरेंज iPhone 17 गिराता हुआ दिखाई दे रहा है.

जब से iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च हुई है, तब से Apple के वफादार यूजर और पहली बार इसे खरीदने वाले दोनों ही इसे खरीदने के लिए उत्सुक हैं. खासकर, क्योंकि iPhone 17 सीरीज़ नॉन-प्रो मॉडल्स में भी कुछ अच्छे अपग्रेड पेश करती है. इसके अलावा, कंपनी ने इसे नए कलर ऑप्शन्स में पेश किया है और इसे खरीदने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं.

वीडियो पर मिल रही हैं अजीबो-गरीब प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की अजीबो-गरीब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि, "उस आदमी ने टिम कुक के सामने ड्रॉप-टेस्ट किया." वीडियो में, वह व्यक्ति, जो एक कंटेंट क्रिएटर है और सोशल मीडिया पर इसकी प्रोफाइल प्रिम्ज़ के नाम से है, कुक के सामने अपने iPhone का बॉक्स खोलना शुरू करता है. बॉक्स के खुलते ही, डिवाइस बाहर निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है.

Apple के सीईओ और वह व्यक्ति, दोनों कॉस्मिक ऑरेंज iPhone 17 उठाने की कोशिश करते हुए प्रतिक्रिया देते हैं. इसके बाद वह व्यक्ति डिवाइस टिम कुक को सौंप देता है और फ़ोन की स्क्रीन पर रखे एक कागज़ पर उनके हस्ताक्षर करवा लेता है. उस कंटेंट क्रिएटर की आधिकारिक प्रोफ़ाइल पर शेयर की गई एक एक्स पोस्ट से पता चलता है कि इस मॉडल को पाने के लिए वह 15 घंटे से ज़्यादा लाइन में खड़ा रहा.

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो पर कुछ अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की हैं. यह वीडियो वायरल हो गया है और 'X' जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लाखों व्यूज़ और लाइक्स मिले हैं. इस फोन का कॉस्मिक ऑरेंज कलर का एक नया iPhone 17 गिराने वाले व्यक्ति पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग थीं.

वीडियो को देखकर जहां कुछ लोगों ने इसका मज़ाक उड़ाया, तो कुछ ने कहा कि उस आदमी को फ़ोन पर कागज़ की बजाय कुक के हस्ताक्षर करवाने चाहिए थे. एक व्यक्ति ने पोस्ट में कहा कि, "सोचिए, अगर आपका आईफ़ोन गिर जाए और उस पर टिम के हस्ताक्षर न हों. इसकी क़ीमत भी बहुत ज़्यादा हो सकती थी.

