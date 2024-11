ETV Bharat / technology

प्रोडक्शन रेडी Mahindra XEV 9e और BE 6e के डिजाइन का खुलासा, जानें कब होंगी पेश

Mahindra XEV 9e और BE 6e ( फोटो - Mahindra )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra आगामी 26 नवंबर, 2024 को अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ को ग्लोबल मार्केट के लिए पेश करने वाली है. लेकिन कंपनी ने ग्लोबल डेब्यू से पहले Mahindra XEV 9e और BE 6e के प्रोडक्शन-रेडी वर्जन के डिजाइन का खुलासा करते हुए एक और टीज़र जारी किया है. दोनों मॉडल EV व्यवसाय में भारतीय वाहन निर्माता के लिए अगला कदम हैं.

डिजाइन की बात करें तो Mahindra XEV 9e और BE 6e अपने कॉन्सेप्ट वर्जन से काफी मिलते-जुलते हैं. खास बात यह है कि दोनों मॉडल कंपनी के INGLO प्लैटफॉर्म पर आधारित होंगे, जो ग्राउंड-अप EV आर्किटेक्चर है. दिलचस्प बात यह है कि Mahindra XEV 9e में बटरफ्लाई महिंद्रा लोगो दिया गया है, जबकि Mahindra BE 6e में 'BE' लोगो दिखाई दे रहा है, जो इसे XEV रेंज से अलग बनाता है.