बड़े बैटरी पैक से साथ लॉन्च हुई Mahindra XEV 9e और BE 6 एसयूवी, अब मिलेगी बंपर रेंज - MAHINDRA XEV 9E NEW VARIANT

Mahindra XEV 9e और BE 6 का नया वेरिएंट लॉन्च ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

Published : July 5, 2025 at 11:58 AM IST

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद: स्वदेशी SUV निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9e और BE 6 के लिए एक नया वेरिएंट - Pack Two 79 kWh - पेश किया है. कंपनी ने जहां XEV 9e के लिए इस वेरिएंट की कीमत 26.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है, वहीं BE 6 के लिए इस वेरिएंट को 23.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.

इन दोनों इलेक्ट्रिक SUV में Pack Two को पहले केवल 59 kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया गया था, लेकिन अब नया वेरिएंट इस ट्रिम लेवल पर बड़े 79 kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, जो ज्यादा किफायती कीमत पर हाई रेंज प्रदान करता है. इन SUV के लिए कंपनी ने यह भी कहा कि वह जुलाई के अंत से Pack Two ट्रिम्स की डिलीवरी शुरू करेगी.