नेपाल में लॉन्च हुई Mahindra XEX 9e और BE 6, जानें क्या है कीमत और फीचर्स - MAHINDRA XEV 9E LAUNCHED IN NEPAL

Mahindra Automotive ने अपनी दो फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra BE 6 और XEV 9e को नेपाल में लॉन्च कर दिया है.

Mahindra XEX 9e and BE 6
नेपाल में Mahindra XEX 9e और BE 6 लॉन्च हुई (फोटो - Mahindra Automotive)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2025 at 6:01 PM IST

हैदराबाद: Mahindra Automotive की दो लोकप्रिय और आधुनिक इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra BE 6 और XEV 9e को अब नेपाल में भी लॉन्च कर दिया है. बता दें कि इन कारों को NAIMA नेपाल मोबिलिटी एक्सपो में पेश किया गया. जहां Mahindra BE 6 को कंपनी ने 57 लाख नेपाली रुपये यानी करीब 35.66 लाख भारतीय रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है.

वहीं Mahindra XEV 9e को लगभग 69 लाख नेपाली रुपये यानी लगभग 41 लाख भारतीय रुपये में उतारा गया है. इन मॉडलों का नेपाल में लॉन्च भारत में लॉन्च के काफी बाद होगा. इन्हें भारतीय बाजार में नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था. Mahindra BE 6 और XEV 9e कंपनी के बिल्कुल नए INGLO प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक SUV हैं.

Mahindra XEX 9e
Mahindra XEX 9e (फोटो - Mahindra Automotive)

Mahindra BE 6 और XEV 9e के फीचर्स
इन एसयूवी में दिए जाने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें लेवल 2+ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, Pet मोड के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, रिकॉर्डर फंक्शन वाला 360-डिग्री कैमरा, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले जैसे अन्य फीचर्स मिलते हैं.

Mahindra BE 6
Mahindra BE 6 (फोटो - Mahindra Automotive)

Mahindra XEV 9e में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें तीन स्क्रीन वाला वाइडस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जबकि Mahindra BE 6 में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले और कनेक्टेड कार तकनीक है.

Mahindra XEX 9e
Mahindra XEX 9e (फोटो - Mahindra Automotive)

Mahindra BE 6 और XEV 9e का पावरट्रेन और रेंज
Mahindra XEV 9e और BE 6 में 59 kWh और बड़े 79 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. XEV 9e की दावा की गई रेंज क्रमशः 542 किमी और 656 किमी है, जबकि BE 6 की रेंज क्रमशः 535 किमी और 682 किमी है.

