Mahindra BE 6 Batman एडिशन का उत्पादन बढाएगी कंपनी, 300 की जगह बनेंगे 999 यूनिट्स - MAHINDRA BE 6 BATMAN EDITION

Mahindra Automotive ने घोषणा की है कि कंपनी Mahindra BE 6 Batman Edition के 300 यूनिट्स की जगह पर 999 यूनिट्स का उत्पादन करेगी.

Mahindra BE 6 Batman Edition
Mahindra BE 6 Batman एडिशन (फोटो - Mahindra Automotive)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 6:54 PM IST

हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Automotive ने कुछ समय पहले ही अपनी आधुनिक इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra BE 6 के सुपरहीरो एडिशन Batman Edition को लॉन्च किया था. लेकिन अब प्रशंसकों और वाहन संग्राहकों से मिली असाधारण प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए, Mahindra ने BE 6 Batman एडिशन के उत्पादन को तीन गुना से भी ज़्यादा करने का फ़ैसला किया है.

मूल रूप से एक अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव स्पेशल के रूप में, जिसकी सीमित संख्या 300 यूनिट्स तक सीमित थी, लेकिन अब 23 अगस्त की सुबह 11 बजे बुकिंग विंडो खुलने पर Mahindra BE 6 Batman एडिशन के कुल 999 यूनिट्स उपलब्ध होंगे. इस बीच, प्री-बुकिंग 21 अगस्त को शाम 5 बजे Mahindra Electric एसयूवी वेबसाइट पर शुरू हो गई है.

Mahindra BE 6 Batman Edition
Mahindra BE 6 Batman Edition (फोटो - Mahindra Automotive)

Mahindra BE 6 Batman एडिशन का एक्सटीरियर
BE 6 Batman एडिशन में साटन ब्लैक मैट कलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ आगे और पीछे के बंपर, क्लैडिंग, ORVM और रनिंग बोर्ड पर पियानो ब्लैक एक्सेंट देखने को मिलता है. कार के फ्रंट डोर पर एक बड़ा बैटमैन डेकल लगाया गया है. Batman एडिशन में 20-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, जो इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी नहीं मिलते हैं. Batman एडिशन में गोल्डेन कलर के ब्रेक कैलिपर और सस्पेंशन कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं.

Mahindra BE 6 Batman Edition
Mahindra BE 6 Batman Edition (फोटो - Mahindra Automotive)

इस स्पेशल एडिशन में Batman का होलोग्राम, प्रबुद्ध 'इन्फिनिटी' पैनोरमिक ग्लास रूफ का हिस्सा है. इसके अलावा, ड्राइवर के चारों ओर एक 'एल्केमी' गोल्डन प्रभामंडल देखने को मिलता है. कार में 999 यूनिट्स के उत्पादन में से कार का सटीक नंबर दर्शाने के लिए एक पट्टी दी गई है.

Mahindra BE 6 Batman Edition
Mahindra BE 6 Batman Edition (फोटो - Mahindra Automotive)

Mahindra BE 6 Batman एडिशन का पावरट्रेन
BE 6 Batman एडिशन, के पावरट्रेन की बात करें तो यह स्पेशल एडिशन टॉप-स्पेक Pack Three वेरिएंट पर आधारित है, जिसमें बड़ी 79kWh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो ARAI-प्रमाणित 682 किमी तक की रेंज प्रदान करता है.

Mahindra BE 6 Batman Edition
Mahindra BE 6 Batman Edition (फोटो - Mahindra Automotive)

इस पैक में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो अधिकतम 282 bhp की पावर और 380 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. कीमत की बात करें तो इस स्पेशल एडिशन की कीमत इसके स्टैंडर्ड Pack Three वेरिएंट से 89,000 रुपये ज़्यादा है.

