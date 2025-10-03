ETV Bharat / technology

Mahindra ने लॉन्च की नई Thar 2025, कीमत ₹9.99 लाख से शुरू

नई महिंद्रा थार 2025 अब ज्यादा एडवांस फीचर्स, नए कलर ऑप्शन्स और बेहतर सुविधा के साथ आई है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Mahindra Thar 3-Door 2025 में 2 नए कलर्स के साथ कुल 6 कलर ऑप्शन्स हो गए हैं. (फोटो क्रेडिट: Auto Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2025 at 4:45 PM IST

हैदराबाद: भारत में आजकल जब कोई 'थार' शब्द बोलता है, सुनने वाले ज्यादातर लोगों के मन में महिंद्रा थार की पिक्चर सामने आती है. महिंद्र थार भारत की सबसे लोकप्रिय गाड़ियों में से एक मानी जाती है. इसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर का ख्याल आता है. भारत में थार का क्रेज इतना ज्यादा है कि 2020 में सेकंड-जनरेशन लॉन्च होने के बाद से अभी तक 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक है.

अब साल 2025 में महिंद्रा ने 3-Door Thar को एक फ्रेश अपडेट दिया है. हालांकि इसकी बॉडी-शेप वही क्लासिक वाली रखी गई है, लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स को भी जोड़े गए हैं, जो इसे और भी मॉडर्न और कंवीनिएंट बना देते हैं. आइए हम आपको महिंद्रा थार 2025 की फीचर्स पर गौर करते हैं.

डिज़ाइन और एक्सटीरियर अपडेट्स

Mahindra Thar 3-Door की इस नई एडिशन में बाहर से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इस गाड़ी में कुछ मुख्य अपग्रेड्स शामिल किए गए हैं. आइए हम उन पर गौर करते हैं:

  • रेडिएटर ग्रिल अब बॉडी-कलर फिनिश में है.
  • बंपर पर सिल्वर इंसर्ट दिया गया है, जिससे ड्यूल-टोन लुक मिलता है.
  • रियर साइड पर अब पार्किंग कैमरा और रियर वॉशर + वाइपर ऐड कर दिए गए हैं.
  • फ्यूल-लिड अब ड्राइवर सीट से स्विच के जरिए खुल सकता है.
  • नए Tango Red और Battleship Grey कलर ऑप्शन्स भी जोड़े हुए हैं.

नई महिंद्रा थार 2025 (3-डोर) - 2 नए कलर्स के साथ कुल 6 कलर ऑप्शन्स

  • टैंगो रेड (Tango Red) – नया कलर
  • बैटलशिप ग्रे (Battleship Grey) – नया कलर
  • नेपोली ब्लैक (Napoli Black)
  • एवरैस्ट व्हाइट (Everest White)
  • अक्वामरीन (Aquamarine)
  • रेज ग्रीन (Rage Green)
फीचरडिटेल्स
इंजन ऑप्शन्स1.5L CRDe डीज़ल, 2.2L mHawk डीज़ल, 2.0L mStallion पेट्रोल
ट्रांसमिशन6-स्पीड MT और 6-स्पीड AT
ड्राइवट्रेनRWD और 4x4 दोनों
व्हील्स16-इंच स्टील, 18-इंच अलॉय
इन्फोटेनमेंट26.03cm HD टचस्क्रीन, Android Auto, Apple CarPlay
सेफ्टीड्यूल एयरबैग्स, ABS, ESP, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ISOFIX
ग्राउंड क्लियरेंस226mm
वॉटर वेडिंग कैपेसिटी650mm

इंजन और परफॉर्मेंस

  • नई Mahindra Thar तीन इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है:
  • mStallion 150 TGDi पेट्रोल इंजन – 2.0L, 150hp, 300-320Nm टॉर्क
  • mHawk 130 CRDe डीज़ल इंजन – 2.2L, 130hp, 300Nm टॉर्क
  • D117 CRDe डीज़ल इंजन – 1.5L, 117hp, 300Nm टॉर्क
  • इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, RWD और 4x4 ड्राइवट्रेन ऑप्शन्स मिलते हैं.

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी

  • कैबिन को काफी प्रीमियम और टेक-फ्रेंडली बनाया गया है.
  • 26.03cm HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट (Android Auto + Apple CarPlay)
  • Adventure Statistics Gen II (altimeter, compass, roll & pitch meter)
  • Adventure stats, rear AC vents, रियर कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
  • वॉशेबल फ्लोर विद ड्रेन प्लग्स ( इससे ऑफ-रोडिंग के बाद सफाई आसान हो जाएगी)

सेफ्टी फीचर्स

नई थार में ड्यूल एयरबैग्स, ABS, ESP विथ रोल-ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, ISOFIX माउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल और क्रैश-सेफ बॉडीशेल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इन सभी फीचर्स के बावजूद कुछ थार यूज़र्स का मानना है कि इस प्राइस सेगमेंट में कंपनी को इस गाड़ी में 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स देने चाहिए थे.

New Mahindra Thar 2025
नई Mahindra Thar तीन इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है. (फोटो क्रेडिट: Auto Mahindra)

नई थार के सभी वेरिएंट्स के अंतर और कीमत

VariantEngine (इंजन)ड्राइवट्रेन (Drive System)Transmission (ट्रांसमिशन)कीमत (एक्स-शोरूम)
AXT RWD MT1.5L Diesel (D117 CRDe)RWD (रियर व्हील ड्राइव)6-स्पीड MT₹9.99 लाख
LXT RWD MT1.5L Diesel (D117 CRDe)RWD6-स्पीड MT₹12.19 लाख
LXT 4WD MT2.2L Diesel (mHawk)4WD (फोर-व्हील ड्राइव)6-स्पीड MT₹15.49 लाख
LXT 4WD AT2.2L Diesel (mHawk)4WD6-स्पीड AT₹16.99 लाख
LXT RWD AT2.0L Petrol (mStallion Turbo)RWD6-स्पीड AT₹13.99 लाख
LXT 4WD MT2.0L Petrol (mStallion Turbo)4WD6-स्पीड MT₹14.69 लाख
LXT 4WD AT2.0L Petrol (mStallion Turbo)4WD6-स्पीड AT₹16.25 लाख
यह भी पढ़ें: सितंबर 2025 कि बिक्री में Tata Motors, Mahindra से आगे, Hyundai दूसरे स्थान पर रही

