ETV Bharat / technology

Mahindra ने बदला अपनी नई-नवेली BE 6e का नाम, जानिए आखिर क्या है वजह

Mahindra BE 6e का नाम बदलकर हुआ BE 6 ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

By ETV Bharat Tech Team

कंपनी का कहना है कि Mahindra BE 6e ट्रेडमार्क पहले ही क्लास 12 सेक्शन के तहत पंजीकृत हो चुका है, जो उस सेक्शन से अलग है, जहां इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (IndiGo द्वारा संचालित) ने 6e नाम पंजीकृत किया है. इसके अलावा, Mahindra का ट्रेडमार्क 'BE 6e' के लिए है, न कि स्टैंडअलोन '6E' के लिए.

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में देश में अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन Mahindra XEV 9e और Mahindra BE 6e को लॉन्च किया है. लेकिन अब महिंद्रा ने इस कार का नाम बदलकर BE 6 कर दिया है. नाम में यह परिवर्तन IndiGo के खिलाफ़ '6e' नाम को लेकर दायर मुकदमे के चलते किया गया है.

इसके अलावा, महिंद्रा ने यह भी कहा कि उन्हें इंटरग्लोब की आपत्ति उसके पिछले आचरण के अनुरूप नहीं लगती. एसयूवी निर्माता ने बताया कि 2005 में Tata Motors ने एयरलाइन कंपनी द्वारा IndiGo नामप्लेट के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि उस समय कार निर्माता की इंडिगो सेडान बिक्री के लिए उपलब्ध थी. कम से कम जब तक Mahindra और InterGlobe के बीच विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 नाम से बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी.

इस बीच, महिंद्रा का ध्यान पूरी तरह से अलग उद्योग क्षेत्र और उत्पाद पर है, जिससे किसी भी तरह के टकराव को खत्म किया जा सके. Mahindra 'BE 6e' ब्रांड नाम का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अदालत में इस मामले को लड़ती रहेगी. तब तक, Mahindra BE 6e को Mahindra BE 6 के नाम से बेचा जाएगा.