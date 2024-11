ETV Bharat / technology

Mahindra की इलेक्ट्रिक कार XEV 9e और BE 6e हुई लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

हैदराबाद: स्वदेशी करा निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी दो नई इलेक्ट्रिक कार Mahindra XEV 9e और Mahindra BE 6e को भारतीय बााजार में लॉन्च कर दिया है. जहां Mahindra XUV 9e को कंपनी ने 21.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है, वहीं Mahindra BE 6e को 18.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उतारा गया है.

Mahindra BE 6e का डिजाइन

वहीं Mahindra BE 6e की बात करें तो मूल रूप से BE 05 कहलाने वाली यह एक कूप एसयूवी है, जिसमें स्टाइलिंग तत्व जैसे कि ज्वेल-लाइक हेडलाइट्स, रियर LED लाइट बार और टॉप-स्पेक वेरिएंट के लिए 20-इंच के पहिए हैं. BE 6e में XEV 9e की तुलना में थोड़ा छोटा बूट स्पेस है, लेकिन फिर भी इसमें 455 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. इसके अलावा, इसमें 45 लीटर का फ्रंक मिलता है. आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 4,371 मिमी है, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 207 मिमी है और बैटरी ग्राउंड क्लीयरेंस 218 मिमी है.

Mahindra BE 6e का इंटीरियर

BE 6e का केबिन ड्राइवर-केंद्रित है और थ्रस्टर्स जैसे फाइटर जेट से प्रेरित है. XEV 9e की तरह, BE 6e भी एक फीचर-पैक मॉडल है. देखा जाए तो इसमें ज्यादा फीचर्स मिलते हैं. इसमें मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, कई ड्राइव मोड, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, हाई-एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम (महिंद्रा सोनिक स्टूडियो), पैनोरमिक सनरूफ़, कनेक्टेड कार तकनीक और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) इंटरफ़ेस मिलता है.

BE 6e के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें लगभग तीन किलोमीटर लंबी वायरिंग हार्नेस का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, इसमें 2,000 से ज़्यादा सर्किट और 36 ECU हैं. सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें सात एयरबैग, ADAS, 360 डिग्री कैमरा और कई अन्य फीचर्स शामिल किए गए हैं.

Mahindra BE 6e का पावरट्रेन

दोनों ही कारों के पावरट्रेन को कंपनी के INGLO प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसके चलते ये कार 59kWh और 79kWh को सपोर्ट करती हैं. BE 6e में दोनों बैटरी का विकल्प मिलता है और इसकी अधिकतम रेंज 682 किमी दावा की जा रही है. यह एक परफॉमेंस कार है, जिसके चलते इसकी मोटर 288bhp की पावर और 380nm का टॉर्क देती है. इसकी बैटरी 175kWh DC फास्ट चार्जर से 20 मिनट में 20-80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.