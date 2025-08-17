हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Automotive ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra BE 6 के नए Batman एडिशन को बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस कार की बुकिंग 23 अगस्त से शुरू होगी और इसे 21,000 रुपये की टोकन राशि के साथ बुक किया जा सकता है, जबकि इसकी डिलीवरी 20 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैटमैन दिवस से शुरू होगी.
कंपनी इस स्पेशल एडिशन की केवल 300 यूनिट ही बाजार में बेचेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि Mahindra BE 6 Batman Edition की कीमत इसके रेगुलर Pack Three वेरिएंट से 89,000 रुपये ज़्यादा है. ऑटोमोटिव उद्योग में पहली बार, Mahindra ने BE 6 Batman एडिशन के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ आधिकारिक तौर पर साझेदारी की है.
Mahindra BE 6 Batman Edition का एक्सटीरियर
इसके एक्सटीरियर की बात करें तो कंपनी ने Mahindra BE 6 Batman एडिशन को साटन ब्लैक शेड में पेश किया गया है, वहीं व्हील आर्च और बंपर पर बॉडी क्लैडिंग के लिए ग्लॉस-ब्लैक फिनिश के साथ कंट्रास्ट का इस्तेमाल किया गया है. कार में आगे के दरवाजों पर बैटमैन थीम वाला एक डेकल दिया गया है, और चारों ओर बैटमैन के ढेरों लोगो देखने को मिलते हैं.
इसके अलावा, गोल्डेन कलर का बैटमैन लोगो इसके फ्रंट फेंडर, व्हील हबकैप, रियर बम्पर, खिड़कियों और रियर विंडशील्ड पर देखा जा सकता है. सस्पेंशन स्प्रिंग और ब्रेक कैलिपर भी गोल्डेन कलर के हैं, जो इस एसयूवी में एक अलग ही कंट्रास्ट लाते हैं. टेलगेट पर 'BE 6 X The Dark Knight' लिमिटेड एडिशन बैज भी है.
Mahindra BE 6 Batman Edition का इंटीरियर
नई BE 6 Batman Edition के इंटीरियर की बात करें तो इसमें ब्लैक कलर के दो कलर्स में गोल्ड एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है. आप ड्राइवर सीट के हालो जैसे घेरे पर गोल्ड फिनिश देख सकते हैं. अपहोल्स्ट्री पर कंट्रास्टिंग गोल्ड स्टिचिंग दी गई है, और सेंटर कंसोल पर नंबरिंग के साथ एक लिमिटेड बैटमैन एडिशन प्लेट भी है.
इसके अलावा, सेंटर कंसोल पर एसी वेंट, की-फ़ॉब और रोटरी डायल पर गोल्ड एक्सेंट मिलता है. एसयूवी की सीटों, इंटीरियर लेबल, इंटीरियर डोर हैंडल, डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड और स्टीयरिंग व्हील पर बूस्ट बटन पर डार्क नाइट ट्राइलॉजी लोगो इसे और भी निखारते हैं.
कार में दी गई पैनोरमिक ग्लास रूफ में इंटीग्रेटेड एम्बिएंट लाइटिंग भी डार्क नाइट ट्राइलॉजी थीम दिया गया है, और यहां तक कि पडल लैंप भी बैटमैन लोगो को प्रदर्शित करते हैं. कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बैटमैन एडिशन का वेलकम एनीमेशन दिखाई दिया गया है और इसमें बैटमैन थीम वाली स्टार्ट अप ध्वनि भी दी गई है.
Mahindra BE 6 Batman Edition की बैटरी और स्पेसिफिकेशन
बैटरी और पावरट्रेन की बात करें तो Mahindra BE 6 Batman Edition, इसके टॉप-स्पेक Pack Three वेरिएंट पर आधारित है. इसलिए, Mahindra BE 6 बैटमैन एडिशन में 79kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो ARAI के अनुसार 682 किमी की रेंज प्रदान करता है.
यह रियर एक्सल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है, जो 282 bhp की पावर और 380 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करती है. कार के AC चार्जिंग विकल्पों में 7.2kW या 11kW चार्जर शामिल हैं, लेकिन इनके लिए एक्स-शोरूम कीमत से अधिक शुल्क लिया जा सकता है.