हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Automotive ने जानकारी दी है कि उसकी Mahindra BE 6 Batman एडिशन की सभी 999 यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी है. गौरतलब है कि इस स्पेशल एडिशन की बुकिंग शनिवार सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और कंपनी का कहना है कि लिमिटेड एडिशन वाली इस e-SUV के साथ यूनिट्स सिर्फ 135 सेकंड में ही बुक हो गए, जो इसकी भारी मांग को दर्शाता है.

लॉन्च के समय, एसयूवी निर्माता कंपनी ने कहा था कि Mahindra BE 6 Batman एडिशन की सीमित संख्या में 300 यूनिट्स का ही उत्पादन किया जाएगा, लेकिन 21 अगस्त को कंपनी ने यह संख्या बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दी थी. इसके अलावा, एसयूवी विशेषज्ञ ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स के साथ इस साझेदारी का जश्न मनाने के लिए, अगले साल और भी लिमिटेड एडिशन मॉडल पेश किए जा सकते हैं.

Mahindra BE 6 Batman Edition (फोटो - Mahindra Automotive)

Mahindra BE 6 Batman एडिशन की संख्या बढ़ी

इस स्पेशल एडिशन मॉडल की 699 यूनिट्स का आवंटन बढ़ाने के साथ ही, Mahindra Automotive ने 21 अगस्त को शाम 5 बजे BE 6 Batman एडिशन के लिए प्री-बुकिंग खोल दी थी. खरीदार 23 अगस्त को सुबह 11 बजे से 21,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ इस कार को बुक कर सकते थे.

Mahindra BE 6 Batman Edition का इंटीरियर (फोटो - Mahindra Automotive)

स्पेशल एडिशन मॉडल के लिए, Mahindra Automotive ने प्रत्येक ग्राहक को 001 से 999 तक का अपना पसंदीदा बैज नंबर चुनने की अनुमति दी है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक BE 6 Batman एडिशन खरीदार को उनकी पसंद का नंबर मिले. Mahindra ने बैज पर दिए गए नंबर को नॉन-एक्सक्लूसिव बना दिया है, जिसका अर्थ है कि एक ही बैज नंबर वाली कई BE 6 Batman एडिशन एसयूवी हो सकती हैं.

Mahindra BE 6 Batman Edition (फोटो - Mahindra Automotive)

Mahindra BE 6 Batman एडिशन की डिलीवरी 20 सितंबर से शुरू की जाएगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बैटमैन दिवस के रूप में भी जाना जाता है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 27.79 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है. Mahindra BE 6 Batman एडिशन टॉप-स्पेक पैक थ्री वेरिएंट पर आधारित है. इसके केबिन के बाहर और अंदर Batman से प्रेरित डिज़ाइन हैं और इसकी कीमत पैक थ्री से 89,000 रुपये ज़्यादा रखी गई है.