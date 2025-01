हैदरबाद: Mahindra BE 6 और Mahindra XEV 9e की पेशकश के साथ ही कंपनी ने बेहद सुर्खियां बटोरी थीं. Mahindra BE 6 और XEV 9e अब एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, जिसका कारण है इनकी सेफ्टी. जी हां, Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में इन दोनों ही कारों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.

Mahindra XEV 9e का क्रैश टेस्ट

सबसे पहले XEV 9e के क्रैश टेस्ट की बात करें तो इस कार ने वयस्क यात्री क्रैश रेटिंग में BE 6 से थोड़ा ज्यादा स्कोर किया है. XEV 9e ने वयस्क यात्री क्रैश रेटिंग और बाल यात्री क्रैश रेटिंग दोनों में 5 स्टार हासिल किए हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेटिंग इस कार के One B59, Two B59, Three B59 और Three B79 वेरिएंट पर लागू होती हैं.

Bharat NCAP ने जिस वेरिएंट का परीक्षण किया, वह XEV 9e का Three B79 वेरिएंट था और इसका रेटेड सकल वजन 2,492 किलोग्राम है. इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्रंट और साइड एयरबैग के साथ-साथ वैकल्पिक घुटने के एयरबैग चुनने की सुविधा मिलती है. कार ने वयस्क यात्री क्रैश सुरक्षा रेटिंग में 32/32 अंक और बाल यात्री क्रैश रेटिंग में 45/49 अंक प्राप्त किए.

Mahindra BE 6 का क्रैश टेस्ट

वहीं छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra BE 6 की बात करें तो इस कार ने वयस्क यात्री सुरक्षा परीक्षण और बाल यात्री सुरक्षा परीक्षण दोनों में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. खास बात यह है कि Mahindra VE 6 ने Bharat NCAP क्रैश रेटिंग स्कोर में बड़ा स्कोर हासिल किया है, और Mahindra XEV 9e के साथ टॉप पोजिशन हासिल की है. ये सेफ्टी रेटिंग इस कार के One B59, Two B59, Three B59 और Three B79 वेरिएंट पर लागू है.

Bharat NCAP द्वारा टेस्ट किया गया वेरिएंट BE 6 Three B79 (79 kWh) वेरिएंट था, जिसका ग्रॉस वेट 2,415 किलोग्राम था. सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस कार में फ्रंट और साइड एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए जाते हैं, और घुटने का एयरबैग वैकल्पिक है. इस कार ने वयस्क यात्री दुर्घटना सुरक्षा रेटिंग में कुल 31.97 / 32 अंक और बाल यात्री दुर्घटना रेटिंग में 45 / 49 अंक प्राप्त किए हैं.