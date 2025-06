ETV Bharat / technology

केवल 70 दिनों में ही Mahindra BE 6 और XEV 9e ने तोड़ा बिक्री का रिकॉर्ड, जानें क्या है कीमत - MAHINDRA BE 6 AND XEV 9E SALES

Mahindra BE 6 और XEV 9e ने तोड़ा बिक्री का रिकॉर्ड ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 6, 2025 at 3:10 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: भारत की दूसरी सबसे सफल ऑटोमोबाइल कंपनी, Mahindra & Mahindra की इलेक्ट्रिक एसयूवी की जोड़ी, Mahindra BE 6 और Mahindra XEV 9e ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी ने जानकारी दी है कि उसकी दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी ने 10,000 यूनिट्स की डिलीवरी पूरी कर ली है. वैसे से तो इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी को आधिकारिक तौर पर पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था, लेकिन इनकी डिलीवरी मार्च 2025 में शुरू हुई. Mahindra BE 6 और Mahindra XEV 9e की बिक्री

जानकारी के अनुसार Mahindra ने 20 मार्च, 2025 से Mahindra BE 6 और XEV 9e की डिलीवरी शुरू की थी. सिर्फ 40 दिनों में ही कंपनी ने इन दोनों कारों की 6,300 यूनिट डिलीवर करने की घोषणा की थी. अब कंपनी ने दो महीने से भी कम समय में 10,000 यूनिट्स के आंकड़े को पार कर लिया है. Mahindra XEV 9e का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Mahindra & Mahindra)

Mahindra & Mahindra ने बताया कि अप्रैल 2025 में इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी की 3,000 यूनिट डिलीवर की गईं. कंपनी ने आगे बताया कि बुकिंग के मामले में 59 प्रतिशत फ्लैगशिप Mahindra XEV 9e बुक की गईं, जबकि बाकी 41 प्रतिशत Mahindra BE 6 को बुक किया गया. इसके अलावा, ज़्यादातर ग्राहकों ने टॉप मॉडल, Pack Three को चुना. Mahindra BE 6 का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Mahindra & Mahindra) Mahindra BE 6 और Mahindra XEV 9e के स्पेसिफिकेशन

Mahindra BE 6 और XEV 9e दो कुल बैटरी विकल्पों में बाजार में बेचा जा रहा है, जिनमें 59 kWh और 79 kWh शामिल हैं. इन बैटरी पैक्स के साथ लगी इलेक्ट्रिक मोटर 228 bhp की पावर देती है, जबकि टॉप वर्जन में यह पावर 281.6 bhp हो जाता है. वहीं दोनों में टॉर्क एक समान 380 Nm का रहता है. दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी में कई ड्राइविंग मोड्स - रेंज, एवरीडे, रेस, स्नो और कस्टम मिलते हैं. Mahindra XEV 9e का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mahindra & Mahindra) Mahindra BE 6 और XEV 9e की रेंज और कीमत

Mahindra XEV 9e की रेंज की बात करें तो MIDC के आधार पर, इसके 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक क्रमशः 542 किमी और 656 किमी तक की रेंज प्रदान करते हैं. कीमत पर नजर डालें तो Mahindra XEV 9e को 22.65 लाख रुपये से लेकर 31.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है. Mahindra BE 6 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mahindra & Mahindra) वहीं Mahindra BE 6 की बात करें तो इसका 59 kWh मॉडल के लिए 557 किमी रेंज और 79 kWh बैटरी पैक के लिए 683 किमी की MIDC रेंज प्रदान करता है. कीमत की बात करें तो इस कार को 19.65 लाख रुपये से लेकर 27.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है. यह भी पढ़ें: Tata की इलेक्ट्रिक कारों की सबसे ज्यादा बिक्री, MG Motor ने हासिल किया दूसरा स्थान