महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मुंबई के Tesla शोरूम से अपनी पहली Tesla Model Y की डिलीवरी ली है.

Tesla Model Y
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने खरीदी Tesla Model Y (फोटो - ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 5:17 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में Tesla के नए लॉन्च किए गए शोरूम से Tesla Model Y की पहली डिलीवरी प्राप्त की है. इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उनका प्रयास बताया जा रहा है.

मंत्री प्रताप सरनाईक ने अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी द्वारा जुलाई में भारत में अपना पहला शोरूम शुरू करने के एक दिन बाद Tesla Model Y को बुक किया था. डिलीवरी लेने के दौरान उन्होंने कहा कि "वह हरित गतिशीलता के बारे में शीघ्र जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में अपने पोते को यह कार उपहार में देने की योजना बना रहे हैं."

Tesla Model Y
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक Model Y की डिलीवरी लेते हुए (फोटो - ETV Bharat)

प्रताप सरनाईक ने कहा कि, "मैंने नागरिकों, खासकर युवा जनरेशन के बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए Tesla की डिलीवरी ली है. मैं चाहता हूं कि बच्चे इन कारों को कम उम्र से ही देखें और टिकाऊ परिवहन के महत्व को समझें."

शिवसेना मंत्री ने कहा कि "महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ परिवहन दृष्टिकोण के अनुरूप, अगले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों में बड़े बदलाव का लक्ष्य रखा है." उन्होंने बताया कि राज्य ने अटल सेतु और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर टोल छूट सहित कई प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है.

Tesla Model Y
Tesla Model Y का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Tesla India)

Tesla Model Y के वेरिएंट्स और कीमत

Tesla Model Y (एक्स-शोरूम)
स्टैंडर्ड RWD59.89 लाख रुपये
लॉन्ग-रेंज RWD67.89 लाख रुपये
Tesla Model Y
Tesla Model Y का इंटीरियर (फोटो - Tesla India)

Tesla Model Y के स्पेसिफिकेशन
Model Y के स्टैंडर्ड वर्ज़न की WLTP रेंज की बात करें तो यह 500 किमी तक की रेंज प्रदान करती है और यह कार सिर्फ 5.9 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार हासिल कर सकती है. इसके अलावा, लॉन्ग रेंज वेरिएंट की WLTP-प्रमाणित रेंज 622 किमी बताई जा रही है, और यह कार 5.6 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार हासिल कर सकती है. दोनों ही वेरिएंट रियर-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आते हैं और इनकी टॉप-स्पीड 201 किमी/घंटा बताई जा रही है.

Tesla Model Y
Tesla Model Y का साइड प्रोफाइल (फोटो - Tesla India)

Tesla Model Y इंडिया-स्पेक के फीचर्स
इंडिया-स्पेक Tesla Model Y में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 15.3-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, पावर्ड, हीटेड और वेंटिलेटेड ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट्स, पावर्ड टू-वे फोल्डिंग और हीटेड रियर सीट्स, 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 8-इंच का रियर टचस्क्रीन मिलता है.

Tesla Model Y
Tesla Model Y का रियर प्रोफाइल (फोटो - Tesla India)

इसके अलावा कार में एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड फ्रंट और रियर एसी वेंट, 8 एक्सटीरियर कैमरे, पैनोरामिक ग्लास रूफ और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं. गौरतलब है कि भारत में ग्राहक 6 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के साथ Tesla Model Y को कंपनी के प्रसिद्ध ऑटो पायलट (ऑटोनॉमस ड्राइविंग) फीचर के साथ लिया जा सकता है.

