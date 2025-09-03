नई दिल्ली: भारत के केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SEMICON India 2025 सम्मेलन के दौरान भारत में बनी पहली चिप्स भेंट की. यह दिनों तक चलने वाला एक सम्मलेन है, जो भारत में एक मज़बूत, टिकाऊ और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है.
केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट की गई चिप्स में चार स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की टेस्ट चिप्स शामिल थीं, साथ ही भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित Vikram 32-बिट प्रोसेसर भी शामिल था. Vikram 32-बिट प्रोसेसर को इसरो की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी द्वारा बनाया गया है. इसे लॉन्च व्हीकल्स की चरम परिस्थितियों में भी भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है.
First ‘Made in India’ Chips!— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 2, 2025
A moment of pride for any nation. Today, Bharat has achieved it. 🇮🇳
This significant milestone was made possible by our Hon’ble PM @narendramodi Ji’s far-sighted vision, strong will and decisive action. pic.twitter.com/ao2YeoAkCv
सेमीकंडक्टर क्या होते हैं?
सेमीकंडक्टर ऐसे खास पदार्थ होते हैं, जो कभी कंडक्टर और कभी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं. इसी गुण के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं. इनसे डायोड, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) जैसे आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटक बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य आधुनिक डिवाइसेज़ को फंक्शनल बनाते हैं.
ISRO का नया प्रोसेसर: Vikram3201
ISRO का पुराना VIKRAM1601 माइक्रोप्रोसेसर 2009 से उनके लॉन्च व्हीकल्स के एवियोनिक्स सिस्टम को पावर देता आ रहा है. इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी (SCL) में 180nm CMOS तकनीक से तैयार किया गया है. इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, यह फ्लोटिंग-पॉइंट काउंटिंग को सपोर्ट करता है और हाई-लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं के साथ कम्पैटिबल है. इसके लिए सभी टूल्स इसरो ने खुद विकसित किए हैं.
Indiesemic, a woman co-led startup from Gujarat, unveiled an IoT Evolution Board at SEMICON India. It is powered by C-DAC’s indigenous VEGA microprocessor.— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 3, 2025
✅ Applications: Smart Cities, Industrial Automation, Health-Tech Systems, Indigenous Defence & Drone Platforms. pic.twitter.com/5pYpIh8BnT
भारत में विकसित चिप्स की सूची:
|कोड नंबर
|प्रोजेक्ट का विवरण
|विकसित किया गया / स्थान
|C2S0005
|AI Digital PLL Design Modules
|उस्मानिया, हैदराबाद, तेलंगाना
|C2S0009
|All Digital PLL Design Sub Modules
|CBIT, हैदराबाद, तेलंगाना
|C2S0007
|Analog Comparator
|IIEST, शिवपुर
|C2S0045
|iPACE Chip Sensing Block Comparator
|जम्मू
|C2S0010
|Advanced Encryption Std IP Core
|सी-डैक, बेंगलुरु, कर्नाटक
|C2S0042
|Neutral Amplifier Frontend IC
|एनआईटी सिलचर, असम
|C2S0008
|Programmable Gain Amplifier
|VESIT, चेंबूर, महाराष्ट्र
|C2S0011
|Digital to Analog Converter
|IET DAVV, इंदौर, मध्य प्रदेश
|C2S0012
|Two Stage Op-Amp
|ABV-IIITM, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
|C2S0030
|Voltage Controlled Oscillator for PLL
|एनआईटी जालंधर, पंजाब
|C2S0002
|Secure Datalink Baseband Module
|COE गिंडी, तमिलनाडु
|C2S0046
|High Gain General Purpose and Instrumentation Amplifier
|सी-डैक, बेंगलुरु, कर्नाटक
|C2S0001
|LP Analog FE for Air Flow Detection
|कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
|C2S0024
|Clock and Reference Generator Design
|आईआईटी रुड़की, उत्तराखंड
|C2S0031
|ECG Artifact and Arrhythmia Detection
|SVNIT, सूरत, गुजरात
|C2S0050
|Digital PLL Random Binary Sequence
|आईआईटी रोपड़, पंजाब
|C2S0047
|Programmable Gain Amplifier
|एनआईटी कालीकट, केरल
|C2S0056
|ASIC Multiplier 16 Bits
|एनआईटी पुडुचेरी
|C2S0004
|Neutral NBW Keyword Spotting
|एनआईटी पुडुचेरी
|C2S0054
|Low Power Analog Memristor
|आईआईटी धनबाद, झारखंड
|C2S0057
|ASIC 12 Bit Fixed Point Division
|एनआईटी पुडुचेरी
|C2S0048
|Low Power Analog Air Flow Detection
|कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
|C2S0061
|High Performance Multiplier IC
|परला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज
|C2S0013
|Leakage Power Attack 8T SRAM
|आईआईटी जम्मू
|C2S0029
|16-bit Read-Write Asynchronous FIFO
|एनआईटी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
|C2S0018
|VG Amplifier and Sensor Circuit
|एनआईटी राउरकेला, ओडिशा
|C2S0017
|Present Encryption Core
|एनआईटी राउरकेला, ओडिशा
|C2S0043
|Soil Moisture Control
|एनआईटी मेघालय