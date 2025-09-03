ETV Bharat / technology

SEMICON India 2025 में दिखी भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, पेश हुईं पहली स्वदेशी चिप्स - FIRST MADE IN INDIA CHIPS

भारत के केंद्रीय आईटी मंत्री ने PM मोदी को SEMICON India 2025 में ISRO द्वारा विकसित पहली स्वदेशी Vikram 32-बिट चिप्स भेंट कीं.

Ashwini Vaishnaw presenting first made-in-India chips to PM Modi
अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को भारत में बनी पहली चिप्स भेंट कीं. (X/Ashwini Vaishnaw)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 1:50 PM IST

नई दिल्ली: भारत के केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SEMICON India 2025 सम्मेलन के दौरान भारत में बनी पहली चिप्स भेंट की. यह दिनों तक चलने वाला एक सम्मलेन है, जो भारत में एक मज़बूत, टिकाऊ और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है.

केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट की गई चिप्स में चार स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की टेस्ट चिप्स शामिल थीं, साथ ही भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित Vikram 32-बिट प्रोसेसर भी शामिल था. Vikram 32-बिट प्रोसेसर को इसरो की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी द्वारा बनाया गया है. इसे लॉन्च व्हीकल्स की चरम परिस्थितियों में भी भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है.

सेमीकंडक्टर क्या होते हैं?

सेमीकंडक्टर ऐसे खास पदार्थ होते हैं, जो कभी कंडक्टर और कभी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं. इसी गुण के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं. इनसे डायोड, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) जैसे आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटक बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य आधुनिक डिवाइसेज़ को फंक्शनल बनाते हैं.

ISRO का नया प्रोसेसर: Vikram3201

ISRO का पुराना VIKRAM1601 माइक्रोप्रोसेसर 2009 से उनके लॉन्च व्हीकल्स के एवियोनिक्स सिस्टम को पावर देता आ रहा है. इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी (SCL) में 180nm CMOS तकनीक से तैयार किया गया है. इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, यह फ्लोटिंग-पॉइंट काउंटिंग को सपोर्ट करता है और हाई-लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं के साथ कम्पैटिबल है. इसके लिए सभी टूल्स इसरो ने खुद विकसित किए हैं.

भारत में विकसित चिप्स की सूची:

कोड नंबरप्रोजेक्ट का विवरणविकसित किया गया / स्थान
C2S0005AI Digital PLL Design Modulesउस्मानिया, हैदराबाद, तेलंगाना
C2S0009All Digital PLL Design Sub ModulesCBIT, हैदराबाद, तेलंगाना
C2S0007Analog ComparatorIIEST, शिवपुर
C2S0045iPACE Chip Sensing Block Comparatorजम्मू
C2S0010Advanced Encryption Std IP Coreसी-डैक, बेंगलुरु, कर्नाटक
C2S0042Neutral Amplifier Frontend ICएनआईटी सिलचर, असम
C2S0008Programmable Gain AmplifierVESIT, चेंबूर, महाराष्ट्र
C2S0011Digital to Analog ConverterIET DAVV, इंदौर, मध्य प्रदेश
C2S0012Two Stage Op-AmpABV-IIITM, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
C2S0030Voltage Controlled Oscillator for PLLएनआईटी जालंधर, पंजाब
C2S0002Secure Datalink Baseband ModuleCOE गिंडी, तमिलनाडु
C2S0046High Gain General Purpose and Instrumentation Amplifierसी-डैक, बेंगलुरु, कर्नाटक
C2S0001LP Analog FE for Air Flow Detectionकलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
C2S0024Clock and Reference Generator Designआईआईटी रुड़की, उत्तराखंड
C2S0031ECG Artifact and Arrhythmia DetectionSVNIT, सूरत, गुजरात
C2S0050Digital PLL Random Binary Sequenceआईआईटी रोपड़, पंजाब
C2S0047Programmable Gain Amplifierएनआईटी कालीकट, केरल
C2S0056ASIC Multiplier 16 Bitsएनआईटी पुडुचेरी
C2S0004Neutral NBW Keyword Spottingएनआईटी पुडुचेरी
C2S0054Low Power Analog Memristorआईआईटी धनबाद, झारखंड
C2S0057ASIC 12 Bit Fixed Point Divisionएनआईटी पुडुचेरी
C2S0048Low Power Analog Air Flow Detectionकलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
C2S0061High Performance Multiplier ICपरला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज
C2S0013Leakage Power Attack 8T SRAMआईआईटी जम्मू
C2S002916-bit Read-Write Asynchronous FIFOएनआईटी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
C2S0018VG Amplifier and Sensor Circuitएनआईटी राउरकेला, ओडिशा
C2S0017Present Encryption Coreएनआईटी राउरकेला, ओडिशा
C2S0043Soil Moisture Controlएनआईटी मेघालय
