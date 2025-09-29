ETV Bharat / technology

Arattai App: अब चैटिंग भी होगी देसी अंदाज़ में - WhatsApp को टक्कर देने आया नया मेड इन इंडिया ऐप

Arattai ऐप की सबसे खास बात यह है कि आप इसे एक साथ कई डिवाइसेज़ - जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट और डेस्कटॉप पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ( Image Credit: Arattai )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 29, 2025 at 8:24 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: भारत में आजकल हरेक चीज़ में “Made in India” का ज़िक्र हो रहा है. ऐसे में चैटिंग ऐप्स पीछे क्यों रहें? अगर आप रोज़ चैट्स, कॉल्स, इमेज-वीडियो भेजने या मंगवाने के लिए व्हाट्सएप या टेलिग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपके पास एक देसी, मेड इन इंडिया ऑप्शन भी है, जिसका नाम ‘Arattai’ है. आपको इस चैटिंग ऐप का नाम थोड़ा अलग और अज़ीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करना काफी आसान है. आइए हम आपको भारत के इस देसी ऐप के बारे में बताते हैं. दरअसल, तमिल में “Arattai” का मतलब - आम बातचीत करना होता है. इस कारण इस ऐप का जैसा काम होगा, वैसा ही इसका नाम भी रखा गया है. इस ऐप को डेली लाइफ की चैटिंग के लिए बनाया गया है, जो कि पूरा देसी स्टाइल वाली फीलिंग देता है. इस ऐप को खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इनडॉर्स किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर लिखा कि देशवासियों को एक इंडीजिनियस ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है. यह बात डायरेक्ट पीएम मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और आत्मनिर्भर भारत के विज़न से जुड़ती है.