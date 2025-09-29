Arattai App: अब चैटिंग भी होगी देसी अंदाज़ में - WhatsApp को टक्कर देने आया नया मेड इन इंडिया ऐप
यह भारत का एक ऐसा चैटिंग ऐप जो देसी फीलिंग भी देता है और प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखता है.
Published : September 29, 2025 at 8:24 PM IST
हैदराबाद: भारत में आजकल हरेक चीज़ में “Made in India” का ज़िक्र हो रहा है. ऐसे में चैटिंग ऐप्स पीछे क्यों रहें? अगर आप रोज़ चैट्स, कॉल्स, इमेज-वीडियो भेजने या मंगवाने के लिए व्हाट्सएप या टेलिग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपके पास एक देसी, मेड इन इंडिया ऑप्शन भी है, जिसका नाम ‘Arattai’ है. आपको इस चैटिंग ऐप का नाम थोड़ा अलग और अज़ीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करना काफी आसान है. आइए हम आपको भारत के इस देसी ऐप के बारे में बताते हैं.
दरअसल, तमिल में “Arattai” का मतलब - आम बातचीत करना होता है. इस कारण इस ऐप का जैसा काम होगा, वैसा ही इसका नाम भी रखा गया है. इस ऐप को डेली लाइफ की चैटिंग के लिए बनाया गया है, जो कि पूरा देसी स्टाइल वाली फीलिंग देता है.
इस ऐप को खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इनडॉर्स किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर लिखा कि देशवासियों को एक इंडीजिनियस ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है. यह बात डायरेक्ट पीएम मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और आत्मनिर्भर भारत के विज़न से जुड़ती है.
Arattai instant messaging app developed by @Zoho is free, easy-to-use, secure, safe and ‘Made in India’.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 24, 2025
Guided by Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s call to adopt Swadeshi, I appeal to everyone to switch to India-made apps for staying connected with friends and family.… pic.twitter.com/Tptgbzgivg
Arattai ऐप की खास बातें
Arattai ऐप को भारत की जानी मानी टेक कंपनी Zoho Corporation ने बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है. इस कंपनी के फाउंडर कता नाम श्रीधर वेम्बु है, जो पहले भी टेक इनोवेशन के लिए काफी चर्चा में रह चुके हैं. इस ऐप में यूज़र्स को बहुत सारे मॉर्डन मैसेजिंग फीचर्स मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं:
- Text और Voice Messages
- Image और Document Sharing
- Audio-Video Calls
- Group Chat (1000 लोग तक!)
- Channels और Multi-Device Support
इस ऐप में यूज़र्स को चैटिंग का पूरा अनुभव एकदम भारतीय यानी देसी स्टाइल में मिलने वाला है. इतना ही नहीं, भारत का यह मेड इन इंडिया चैटिंग ऐप यूज़र्स की प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखता है. यह कॉल्स के लिए end-to-end encryption देता है. हालांकि, मैसेज के जरिए फिलहाल end-to-end encryption फीचर उपलब्ध नहीं है, जो कि व्हाट्सएप में यूज़र्स को मिलता है. हालांकि, Zoho का दावा है कि वो यूज़र डेटा को थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर नहीं करते और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं.
We have faced a 100x increase in Arattai traffic in 3 days (new sign-ups went vertical from 3K/day to 350K/day). We are adding infrastructure on an emergency basis for another potential 100x peak surge. That is how exponentials work.— Sridhar Vembu (@svembu) September 28, 2025
As we add a lot more infrastructure, we are…
Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने बताया कि लॉन्च के 3 दिन के अंदर ही ऐप पर ट्रैफिक 100x बढ़ गया है. अब कंपनी इसकी क्षमता को और बढ़ाने में लगी है ताकि हेवी यूज़ेस को स्मूदली हैंडल किया जा सके. फिलहाल, Arattai ऐप को Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर फ्री में उपलब्ध है. इसके लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर डालना होगा और चैटिंग शुरू कर सकते हैं.