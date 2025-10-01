ETV Bharat / technology

इन त्योहारों में खरीदना है एक इलेक्ट्रिक कार, तो इन पांच विकल्पों पर नजर जरूर डालें

इस त्योहारी सीजन अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, तो हम यहां आपको 5 बेहतरीन विकल्प बता रहे हैं.

Mahindra BE6
Mahindra BE6 (फोटो - Mahindra Automotive)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2025 at 2:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं. अगर इन त्योहारों के सीजन में आप भी एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय होगा अपने घर एक इलेक्ट्रिक कार ले जाने का, क्यों कि त्योहारी सीजन पर कंपनियां इन वाहनों पर बेहतरीन ऑफर्स दे रही हैं.

5. Mahindra BE6
स्वदेशी कार निर्माता की Mahindra BE 6 उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प है, जो कुछ फ्यूचरिस्टिक, बोल्ड और तकनीक से भरपूर कार चाहते हैं. Mahindra BE 6 दो बैटरी विकल्पों, 59 kWh और 79 kWh के साथ आती है, क्रमशः 535 किमी से 682 किमी तक की रेंज प्रदान करती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 282 bhp की पावर प्रदान करती है.

Mahindra BE6
Mahindra BE6 (फोटो - Mahindra Automotive)

कार बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ सेफ्टी फीचर्स का पैकेज मिलता है. इसमें सात एयरबैग, लेवल 2 ADAS, ड्राइवर-केंद्रित कॉकपिट और वेंटिलेटेड सीट्स इसके कम्फर्ट को बढ़ा देते हैं. इसके साथ ही इसमें 'इनफिनिटी रूफ' डिज़ाइन भी मिलता है. इसकी कीमत 19.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. लेकिन एजवांस टेक्नोलॉजी को पसंद करने वाले लोग इस पर दांव लगा सकते हैं.

4. Citroen eC3
फ्रेंच कार निर्माता Citroen भी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार Citroen eC3 बेच रहा है, और यह कार उन खरीदारों को पसंद आने वाली है, जो स्टाइल और प्रैक्टिकैलिटी के बीच संतुलन चाहते हैं. इसकी कीमत 11.7 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसके चलते यह कार Tata Motors की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारों से थोड़ी महंगी है.

Citroen eC3
Citroen eC3 (फोटो - Citroen India)

इसमें ICE Citroen C3 का डिज़ाइन, अंदर और बाहर, दोनों ही तरह से काफी हद तक मिलता-जुलता है. Citroen eC3 में 29.2 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी रेंज 320 किलोमीटर दावा की जाती है. इसे AC चार्जिंग से फुल चार्ज करने में 10.5 घंटे लगते हैं, जबकि DC फ़ास्ट चार्जिंग से इसे एक घंटे से भी कम समय में फुल चार्ज किया जा सकता है.

3. Tata Punch EV
Punch EV उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो कम खर्च में एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं. कंपनी इस कार को 10.9 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर बेच रही है. यह एसयूवी कंपनी के पोर्टफोलियो में एंट्री-लेवल Tiago EV और प्रीमियम Nexon EV के बीच रखी गई है. इस एसयूवी में दो बैटरी पैक : 25 kWh और 35 kWh मिलते हैं. इनकी रेंज क्रमशः लगभग 315 किमी 421 किमी बताई जाती है.

Tata Punch EV
Tata Punch EV (फोटो - Tata Motors)

कार में 190 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे यह शहरों की ऊबड़-खाबड़ सड़कों को भी आसानी से पार कर जाती है. Tata Punch EV में तीन ड्राइव मोड - सिटी, इको और स्पोर्ट मिलते हैं. इसका सिंगल CCS2 चार्जिंग पोर्ट DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो लगभग एक घंटे में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है.

2. Tata Tiago EV
लिस्ट में दूसरा नाम Tata Tiago EV का है. यह कार उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प है, जो एक समझदार अपग्रेड चाहते हैं और साथ ही ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते हैं. इस कार को कंपनी 7.9 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर बेच रही है. कार को दो वेरिएंट मिडियम रेंज (257 किमी) और लॉन्ग रेंज (315 किमी) में बेचा जा रहा है.

Tata Tiago EV
Tata Tiago EV (फोटो - Tata Motors)

कार में ICE Tata Tiago का डिज़ाइन काफ़ी हद तक बरकरार रखा गया है, लेकिन इसमें ईवी-विशिष्ट फ़ीचर भी दिए गए हैं, जैसे ईवी बैज के साथ बंद ग्रिल और डुअल-टोन इंटीरियर थीम शामिल हैं. कार में दो ड्राइव मोड City और Sport मिलते हैं. कार की टॉप 120 किमी प्रति घंटा रखी गी है. डीसी फ़ास्ट चार्जिंग से इसे केवल एक घंटे में 10-80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

1. MG Comet EV
लिस्ट में पहला नाम MG Comet EV का है, जो इस लिस्ट की सबसे किफायती मोटरसाइकिल है. कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार को 6.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेच रही है. यह कार सिर्फ 2.9 मीटर लंबी है, जिससे यह सिटी राइड के लिए एक बेहतरीन कार बन जाती है. इतना ही नहीं MG Comet EV मोनो-वॉल्यूम डिज़ाइन के साथ आती है, जिससे इसके केबिन में बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है.

MG Comet EV
MG Comet EV (फोटो - MG Motor India)

खास बात यह है कि यह पहली बार ईवी खरीदने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जिन्हें एक छोटी, शहर के अनुकूल कार चाहिए. इसके अंदर आपको दो 10.25-इंच की हाई-रेज़ोल्यूशन स्क्रीन, प्रीमियम दिखने वाला एलईडी लाइट सेटअप और जगह का बेहतरीन इस्तेमाल मिलता है. Comet EV में 17.3 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो इसे 230 किमी तक की रेंज प्रदान करता है. AC चार्जर से इसे चार्ज करने में लगभग 7 घंटे का समय लगता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTRIC CARSTOP 5 ELECTRIC CARS IN INDIAAFFORDABLE ELECTRIC CARS IN INDIAELECTRIC CARS IN INDIATOP 5 ELECTRIC CARS FOR FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.