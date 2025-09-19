Festival Sale 2025: स्मार्टफोन से लेकर स्मार्टवॉच तक, जानें सभी गैजेट्स की बेस्ट डील्स

Apple iPhone 17 और iPhone 17 Air

9 सितंबर 2025 को एप्पल ने iPhone 17 Series को लॉन्च किया था, जिसकी बिक्री आज से शुरू हो चुकी है. इस नए आईफोन सीरीज के फोन्स यानी iPhone 17 और iPhone 17 Air को कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बेच रही है. हमारे इस ख़बर को लिखने के वक्त फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी मेन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये दोनों आईफोन्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे. हालांकि, Vijay Sales, Croma और Reliance Digital जैसे रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर iPhone 17 और iPhone 17 Air अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹82,990 रखी गई है, जबकि iPhone 17 Air ₹1,19,990 से शुरू होता है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर बैंक ऑफर्स के ज़रिए iPhone 17 पर ₹6,000 और iPhone 17 Air पर ₹4,000 की छूट मिल रही है.