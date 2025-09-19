ETV Bharat / technology

Festival Sale 2025: स्मार्टफोन से लेकर स्मार्टवॉच तक, जानें सभी गैजेट्स की बेस्ट डील्स

Tech treasure hunt: Real deals, no gimmicks
फेस्टिवल सेल 2025 में मिलने वाले बेस्ट डील्स की लिस्ट (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat creative)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 4:37 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद: भारत में फेस्टिवल सेल की शुरुआत हो रही है. इसी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स अपनी-अपनी सबसे बड़ी सेल्स की तैयारी कर रही हैं. Flipkart और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स ने सेल का ऐलान कर दिया है. इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर 23 सितंबर से सेल की शुरुआत हो रही है. हालांकि, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के प्रीमियम यूज़र्स को 24 घंटे पहले से ही सेल का एक्सेस मिलेगा. इसके अलावा Croma और Reliance Digital भी इसी दौरान अपने ऑफर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं.इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आयोजित होने वाली सेल्स में डिस्काउंट्स के साथ-साथ बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और प्री-बुकिंग डील्स भी मिलेंगे.

इन सेल्स में आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयरबड्स, स्मार्टवॉच और अन्य गैजेट्स पर भरपूर डिस्काउंट पा सकते हैं, लेकिन आजकल चारों तरफ सेल की काफी चर्चाएं हो रही है और इस शोरगुल में प्रोडक्ट्स की असली डील को पहचान पाना काफी मुश्किल हो गया है.फ्लिपकार्ट, अमेज़न, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल आदि समेत कई ब्रांड्स ने भी अपने-अपने फेस्टिवल सेल का ऐलान कर दिया है और कई ब्रांड्स आने वाले वक्त में फेस्टिव सेल का ऐलान कर सकते हैं.

कुछ प्रोडक्ट्स तो सेल शुरू होने से पहले ही डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं.इस रिपोर्ट में हम आपको उन डील्स के बारे में बता रहे हैं, जो वाकई में अच्छी हैं. अगर आप नया स्मार्टफोन, लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, ईयरबड्स या स्मार्टवॉच जैसे किसी भी गैजेट्स को खरीदना चाहते हैं तो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं. हम आपको इन सभी कैटेगेरिटी के प्रोडक्ट्स पर मिलने वाले डिस्काउंट और ऑफर्स की डिटेल्स बताएंगे.

4:19 PM, 19 Sep 2025 (IST)

Apple iPhone 17 और iPhone 17 Air

9 सितंबर 2025 को एप्पल ने iPhone 17 Series को लॉन्च किया था, जिसकी बिक्री आज से शुरू हो चुकी है. इस नए आईफोन सीरीज के फोन्स यानी iPhone 17 और iPhone 17 Air को कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बेच रही है. हमारे इस ख़बर को लिखने के वक्त फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी मेन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये दोनों आईफोन्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे. हालांकि, Vijay Sales, Croma और Reliance Digital जैसे रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर iPhone 17 और iPhone 17 Air अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹82,990 रखी गई है, जबकि iPhone 17 Air ₹1,19,990 से शुरू होता है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर बैंक ऑफर्स के ज़रिए iPhone 17 पर ₹6,000 और iPhone 17 Air पर ₹4,000 की छूट मिल रही है.

iPhone 17
iPhone 17 की पिक्चर्स (फोटो क्रेडिट: Apple)

