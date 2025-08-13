ETV Bharat / technology

Independence Day 2025 Sale Live Updates: मैकबुक से लेकर स्मार्टवॉच तक, जानें स्वंतत्रता दिवस सेल की लाइव डिटेल्स! - INDEPENDENCE DAY 2025 SALE

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 1:07 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 1:51 PM IST

1 Min Read

हैदराबाद: 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वंतत्रता दिवस मनाने जा रहा है. इस मौके पर भारत में कई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स ने सेल का आयोजन किया है, जिसमें यूज़र्स स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट, स्मार्टवॉच समेत कई अन्य प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. हम आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तमाम प्रोडक्ट्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताते हैं.इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप एप्पल के मैकबुक को भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस दौरान आपको कई बैंक कार्ड्स के जरिए डिस्काउंट, ईएमआई और अन्य ऑफर्स भी मिल सकते हैं. आइए हम आपको अलग-अलग ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताते हैं.

LIVE FEED

1:08 PM, 13 Aug 2025 (IST)

सबसे कम कीमत में Samsung Galaxy S24!

फ्लिपकार्ट पर चल रही फ्रीडम सेल में सैमसंग का प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S24 को यूज़र्स बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस फोन को यूज़र्स सिर्फ 44,649 रुपये में खरीद सकते हैं. इस फोन की एमआरपी 74,999 रुपये हैं, लेकिन स्वंतत्रता दिवस पर चल रही सेल में इसे 45,000 रुपये से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस कीमत में यूज़र्स को 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा. फ्लिपकार्ट पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर यूज़र्स को 5,223 रुपये की नो कॉस्ट ईएमआई 9 महीने के लिए मिल सकती है. इसके अलावा भी इस फोन पर 46,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जिसमें आप अपने पुराने फोन को टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वापस करके एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं.

Samsung Galaxy S24 में Exynos 2400 चिपसेट, 6.2 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, 4000mAh बैटरी और 50MP+10MP+12MP बैक कैमरा सेटअप और 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. कंपनी का कहना है कि इस फोन के कैमरा सेंसर्स से DSLR जैसी पिक्चर्स क्लिक होती है.

Samsung Galaxy S24 is available in four colous
Samsung Galaxy S24 में चार कलर्स में खरीदा जा सकता है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)

