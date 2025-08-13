सबसे कम कीमत में Samsung Galaxy S24!

फ्लिपकार्ट पर चल रही फ्रीडम सेल में सैमसंग का प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S24 को यूज़र्स बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस फोन को यूज़र्स सिर्फ 44,649 रुपये में खरीद सकते हैं. इस फोन की एमआरपी 74,999 रुपये हैं, लेकिन स्वंतत्रता दिवस पर चल रही सेल में इसे 45,000 रुपये से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस कीमत में यूज़र्स को 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा. फ्लिपकार्ट पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर यूज़र्स को 5,223 रुपये की नो कॉस्ट ईएमआई 9 महीने के लिए मिल सकती है. इसके अलावा भी इस फोन पर 46,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जिसमें आप अपने पुराने फोन को टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वापस करके एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं.

Samsung Galaxy S24 में Exynos 2400 चिपसेट, 6.2 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, 4000mAh बैटरी और 50MP+10MP+12MP बैक कैमरा सेटअप और 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. कंपनी का कहना है कि इस फोन के कैमरा सेंसर्स से DSLR जैसी पिक्चर्स क्लिक होती है.