LinkedIn ने अपडेट किया “Open to Work” फीचर, अब रिक्रूटर को दिखेगा नोटिस पीरियड और सैलरी एक्सपेक्टेशन

LinkedIn का नया Open to Work फीचर हुआ अपडेट ( फोटो क्रेडिट: Linkedin )

हैदराबाद: लिंक्डइन पर नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए एक नई सुविधा आ गई है. अब लिंक्डइन ने अपने ओपन टू वर्क फीचर में नोटिस पीरियड और अपनी सैलेरी एक्सपेटेशन को मेंशन करने की सुविधा जोड़ दी है. इसका मतलब है कि अब अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो लिंक्डइन के ओपन टू वर्क फीचर में नोटिस पीरियड और अपनी सैलरी की उम्मीद भी मेंशन कर सकते हैं. आइए हम आपको लिंक्डइन के इस खास और नए फीचर के बारे में डिटेल्स बताते हैं.

लिंक्डइन ने अपने हेल्प पेज के जरिए इस बात की जानकारी दी है. लिंक्डइन के इस फीचर के मुताबिक अगर कोई यूज़र अपनी नई नौकरी खोज रहा है तो वो अपने प्रोफाइल में सैलरी एक्सपेटेंशन और नोटिस पीरियड को अपडेट कर सकता है. इस फीचर की सबसे खास बात है कि आपके द्वारा अपडेट की गई ये दो खास जानकारियां सिर्फ रिक्रूटर्स को ही दिखाई देगी, बाकी यूज़र्स इन डिटेल्स को नहीं देख पाएंगे.

लिंक्डइन का कहना है कि अगर नौकरी ढूंढने वाले लोग अपने प्रोफाइल में इन जानकारियों को अपडेट करेंगे तो वो रिक्रूटर्स की नज़रों में जल्दी आएंगे, क्योंकि रिक्रूटर ऐसे उम्मीदवार खोजेंगे जो जल्दी जॉइन कर सकें और जिनकी सैलरी उम्मीद उन बजट में फिट हो. ऐसे में जब जॉब सीकर्स इन डिटेल्स को अपने प्रोफाइल में शामिल करेंगे तो उन्हें और रिक्रूटर्स दोनों को नौकरी पाने और दिलाने में आसानी होगी.

कैसे करें यह सेटअप?

स्टेप 1: LinkedIn प्रोफ़ाइल में जाएं.

स्टेप 2: वहां 'Open to work' ऑप्शन चुनें