जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन ( फोटो - BMW Motorrad India )

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टैंडर्ड BMW G 310 RR को पिछले कुछ समय से कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया गया है, इसलिए इस स्पेशल एडिशन में कुछ अपडेट्स दिए जा सकते हैं. संभावना जताई जा रही है कि इस मोटरसाइकिल के लिए TVS Apache RR 310 से कुछ एलिमेंट्स लिए जाएंगे, जो इसी प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती है.

इस मोटरसाइकिल का लेटेस्ट टीजर इसके सिल्हूट का खुलासा करता है. यह स्पेशल एडिशन मौजूदा मॉडल जैसा ही है, हालांकि इसमें एक नया पेंट स्कीम इस्तेमाल किया गया है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाता है. कंपनी ने पहले भी इस बाइक के टीजर जारी किए हैं, और इनसे पता चलता है कि इस बाइक की केवल 310 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी, जो इसे एक काफी विशिष्ट पेशकश बनाता है.

हैदराबाद: प्रीमियम और स्पोर्ट्स बाइक्स निर्माता कंपनी BMW Motorrad India अपनी फेयर्ड मोटरसाइकिल BMW G 310 RR का एक स्पेशल एडिशन जल्द ही भारतीय बाजार में उतारने वाली है. लेकिन इससे पहले कंपनी ने अब तक इस मोटरसाइकिल के लिए कई टीजर लॉन्च कर दिए हैं.

BMW G 310 RR स्पेशल एडिशन के कॉस्मेटिक बदलाव

इसके साथ ही इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी किए जाने की उम्मीद है, जैसे एक खास पेंट स्कीम और नए ग्राफ़िक्स हो सकते हैं. मोटरसाइकिल के पहले सामने आए टीजर से इस बात की जानकारी मिलती है, कि इसमें ब्लैक, रेड और ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो BMW की M सीरीज़ मोटरसाइकिलों की याद दिलाते हैं.

BMW G 310 RR (फोटो - BMW Motorrad India)

बाइक के टीज़र में एक नंबर प्लेट दिखाई गई है, जिस पर '1/310' अंकित किया गया है, जोकि इसकी सीमित संख्या की पहचान है, और साथ ही फ्यूल टैंक के ऊपर लिमिटेड एडिशन का निशान भी लगा है. अपडेट की गई TVS Apache RR 310 में देखे गए कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स, जैसे फेयरिंग पर विंगलेट्स, पारदर्शी क्लच कवर और नए अलॉय व्हील्स, भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

BMW G 310 RR स्पेशल एडिशन का इंजन

इसके अलावा इंजन की बात करें तो मैकेनिकल तौर पर भी इस बाइक को अपग्रेड किया जा सकता है. इसमें TVS वर्ज़न वाला अपग्रेडेड 312.2cc लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है. यह इंजन अब 38 bhp की पावर और 29 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

BMW G 310 RR (फोटो - BMW Motorrad India)

कीमत पर नजर डालें तो अब तक BMW G 310 RR को कीमत 3.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत पर बेचा जा रहा था, लेकिन GST 2.0 के चलते अब इसकी कीमत 2.81 लाख रुपये हो गई है. हालांकि इसके स्पेशल एडिशन की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है.