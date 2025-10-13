ETV Bharat / technology

अब स्मार्टफोन से नहीं, चश्मे से होगी पेमेंट, Lenskart के स्मार्टग्लासेस में मिलेगा UPI इंटीग्रेशन

आईवियर निर्माता कंपनी LensKart ने एक ऐसा आईग्लास पेश किया है, जो UPI इंटीग्रेट के माध्यम से पेमेंट कर सकता है.

LensKart to launch UPI integrated smart glasses
LensKart के UPI इंटीग्रेटेड स्मार्टग्लासेस होंगे लॉन्च (फोटो - X/@UPI_NPCI - Lenskart)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 1:40 PM IST

हैदराबाद: तकनीकी इतनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, कि अब हमारी जिंदगी छोटे-बड़े गैजेट्स के आस-पास घूमती है. यहां तक कि किसी स्टोर स्टोर या किसी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए भी हम अब कैश का इस्तेमाल करने के बजाय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर आपको किसी को भुगतान करने के लिए अपना मोबाइल भी न निकालना पड़े और सिर्फ एक आवाज से आपका भुगतान हो जाए.

जी हां, आईवियर निर्माता कंपनी LensKart एक ऐसे ग्लासेस पर काम कर रही है, जो सिर्फ एक वॉइस कमांड के साथ ही UPI के माध्यम से भुगतान कर सकेगा. आईवियर कंपनी ने जानकारी दी है कि उसके आने वाले स्मार्टग्लास बिल्ट-इन UPI ​​इंटीग्रेशन के साथ बाजार में उतारे जाएंगे, जिससे यूजर्स QR कोड स्कैन कर सकेंगे और वॉइस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से तुरंत भुगतान कर सकेंगे.

LensKart के UPI-इंटीग्रेटेड स्मार्टग्लासेज
Global Fintech Festival 2025 में इस स्मार्टग्लास का खुलासा किया गया. यह भारतीय बाजार में पेश किया गया, पहला ऐसा स्मार्टग्लास है, जिनमें सीधे आईवियर के अंदर UPI भुगतान का फीचर दिया गया है. यह फीचर NPCI के UPI सर्कल द्वारा संचालित है, जो इन चश्मों को यूजर्स के बैंक खाते से सुरक्षित रूप से जोड़ता है.

कनेक्ट होने के बाद, यूजर को बस किसी भी QR कोड को देखना होता है, जिस दौरान इसमें लगाया गया बिल्ट-इन कैमरा उस QR कोड को स्कैन कर लेता है. इसके बाद यूजर को अपनी आवाज में भुगतान की पुष्टि करना होता है. खास बात यह है कि भुगतान के दौरान यूजर को अपना फ़ोन निकालने या पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है.

LensKart के संस्थापक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना उत्साह साझा करते हुए कहा कि, "स्मार्ट ग्लास के कैमरे में भुगतान को इंटीग्रेट करके, हमारा इरादा इसे भुगतान का एक सहज रूप बनाना है." यह कदम भारत के बढ़ते वियरेबल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है, जो दर्शाता है कि कैसे तकनीक रोज़मर्रा के भुगतान को सरल और तेज़ बना सकती है.

LENSKARTUPI INTEGRATION IN LENSKARTLENSKART के स्मार्टग्लासेसLENSKART SMARTGLASSES WITH UPI

