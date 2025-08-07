हैदराबाद: Lenovo ने भारत में अपना एक नया टैबलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Lenovo Idea Tab है. इस टैबलेट को कंपनी ने भारत में दो मॉडल्स में पेश किया है. पहला मॉडल Wi-Fi वाला है और दूसरा मॉडल 5G वाला है. इसका मतलब है कि 5G वाले मॉडल में यूज़र्स सिम लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इन दोनों मॉडल्स के साथ Pen भी आते हैं. आइए हम आपको इस टैबलेट के बारे में बताते हैं.

इसमें MediaTek Dimensity 6300 SoC चिपसेट दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Lenovo)

Lenovo Idea Tab Specifications

इस टैबलेट में 11 इंच की 2.5K (1,600×2,560 pixels) स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. इसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 और इसकी पीक ब्राइटनेस 500nits है. इसमें प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 SoC चिपसेट का यूज़ किया गया है, जो 8GB तक के LPDDR4x RAM और 256GB तक के बिल्ट-इन स्टोरेज के साथ आता है.

इस टैबलेट में 2.5K (1,600×2,560 pixels) स्क्रीन दी गई है (फोटो क्रेडिट: Lenovo)

इस टैबलेट के पिछले हिस्से पर 8MP का एक कैमरा सेंसर और सेल्फी या वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर 5MP का सिंगल कैमरा सेंसर दिया गया है. इस टैबलेट में लेनोवो ने Dolby Atmos ट्यूनिंग के साथ क्वॉड स्पीकर्स दिए गए हैं.

Lenovo Idea Tab में 7,040mAh की बैटरी दी गई है, जो 20W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 12 घंटे तक का प्लेबैक दे सकती है. इस टैबलेट को ऑप्शनल कीबोर्ड, Lenovo Tab Pen और Lenovo Tab Pen Plus के साथ भी पेयर्ड किया जा सकता है. हालांकि, Lenovo Tab Pen Plus को अलग से खरीदना पड़ेगा.

इसमें कई एआई-पॉवर्ड फीचर्स भी दिए गए हैं (फोटो क्रेडिट: Lenovo)

Lenovo Idea Tab में कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac और Bluetooth 5.2 दिया गया है. इसके अलावा यह टैबलेट Google के AI Feature Circle to Search के साथ भी आता है. इस टैबलेट में लेनोवो का इंस्टेंट ट्रांसलेट फीचर भी दिया गया है, जो यूज़र्स को रियल-टाइम में ट्रांसलेशन की सुविधा देता है. इसके अलावा यह टैबलेट लेनोवो के AI Notes Feature के साथ भी आता है.

कैटेगिरी डिटेल्स डिस्प्ले 11 इंच 2.5K LCD स्क्रीन, 2560×1600 पिक्सल, 90Hz रिफ्रेश रेट, 500 निट्स ब्राइटनेस प्रोसेसर ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 या Snapdragon 695 (वेरिएंट पर निर्भर) ग्राफिक्स प्रोसेसर Adreno 619 GPU रैम 8GB LPDDR4X स्टोरेज 256GB UFS, माइक्रोSD कार्ड से 2TB तक एक्सपेंडेबल ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 आधारित ZUI 17, Android 17 तक दो OS अपडेट और 2029 तक सिक्योरिटी पैच रियर कैमरा 8MP ऑटोफोकस फ्रंट कैमरा 5MP फिक्स्ड फोकस बैटरी 7040mAh, 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑडियो चार Dolby Atmos ट्यून स्पीकर्स, 3.5mm हेडफोन जैक कनेक्टिविटी USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS एक्सेसरी सपोर्ट Lenovo Tab Pen, Tab Pen Plus, फोलियो कीबोर्ड (वैकल्पिक) AI फीचर्स Lenovo AI Note, Circle to Search (Google के साथ) डिज़ाइन मोटाई 6.9mm, वज़न 480 ग्राम, रंग: Luna Grey वेरिएंट्स और कीमत Wi-Fi + Pen: ₹16,999, 5G + Pen: ₹19,999

Lenovo Idea Tab Price in India

इस टैबलेट का पहला मॉडल WiFi कनेक्टिविटी और Lenovo Tab Pen के साथ आता है, जिसकी कीमच 16,999 रुपये है.

इस टैबलेट का दूसरा यानी 5G connectivity वाला मॉडल भी Lenovo Tab Pen के साथ आता है और उसकी कीमत 19,999 रुपये है.

इसमें 7,040mAh की बैटरी दी गई है. (फोटो क्रेडिट: Lenovo)

इन दोनों मॉडल्स में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दी गई है. टैबलेट को लेनोवो इंडिया की वेबसाइट और अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इस टैबलेट को लूना ग्रे कलर में लॉन्च किया गया है.