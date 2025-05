ETV Bharat / technology

मात्र ₹7,999 में लॉन्च हुआ सस्ता 5G स्मार्टफोन, 8GB RAM के साथ मिलेगी 5000mAh बैटरी - LAVA SHARK 5G PRICE IN INDIA

Lava Shark 5G में 13MP बैक कैमरा दिया गया है ( फोटो - X/Lava )

Published : May 23, 2025 at 1:48 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 2:17 PM IST

हैदराबाद: भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा ने भारत में एक नया और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है. यह एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत 8,000 रुपये से भी कम है. इस फोन में यूज़र्स को 5G कनेक्टिविटी के साथ-साथ 4GB रैम और 4GB वर्चुअल रैम यानी कुल मिलाकर 8GB RAM की सुविधा के साथ, 5000mAh की बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग, 13MP का बैक कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा समेत बहुत सारे खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में लावा के इस नए स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं. Lava Shark 5G के स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: इस फोन में 6.75 इंच की एक बड़ी स्क्रीन दी गई है. इस U शेप वाली वाटरड्रॉप नॉच दी गई है, जो आजकल काफी पुराना स्टाइल हो चुका है. फोन की स्क्रीन एचडी प्लस है, जो एलसीडी पैनल पर बनी हुई है. फोन डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है. कैमरा: इस फोन के पिछले हिस्से पर 13MP डुअल एआई कैमरा दिए गया है. इसके अलावा फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. प्रोसेसर: लावा का यह सस्ता 5जी फोन UNISOC T765 चिपसेट पर रन करता है. इस चिपसेट को 6nm फेब्रिकेशन्स पर बनाया गया है. इस चिपसेट के साथ फोन में ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 MC2 GPU का सपोर्ट भी शामिल किया गया है. सॉफ्टवेयर के लिए फोन में Android 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है.

बैटरी: इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी अपने इस फोन के साथ बॉक्स में 10W का फास्ट चार्जर देती है. कनेक्टिविटी: इस फोन में डुअल मोड 5जी बैंड (5G SA/NSA) दिए गए हैं.इसके अलावा फोन में USB Type-C पोर्ट के साथ Wi-Fi 802.11 ac और Bluetooth 5.0 समेत कनेक्टिविटी के कई फीचर्स दिए गए हैं. फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, जो फोन को पानी की बूंदों से बचा सकता है. इसके अलावा फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. रैम और स्टोरेज: इस फोन को लावा ने सिर्फ एक वेरिएंट में ही लॉन्च किया है. यह फोन 4GB LPDDR4x RAM और 64GB UFS 2.2 storage के साथ आता है. हालांकि, इस फोन में 4GB वर्चुअल रैम का फीचर दिया गया है, जिसकी वजह से फोन की कुल रैम क्षमता 8GB हो जाती है. इसके अलावा फोन के स्टोरेज को भी एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. कीमत और ऑफर इस फोन के एकमात्र वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है. इस फोन को कंपनी ने स्टेलर गोल्ड और स्टेलर ब्लू के साथ कुल दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है. कंपनी इस फोन के साथ यूज़र्स को फ्री सर्विस ऐट होम वारंटी दे रही है. यह भी पढ़ें: HMD और लावा लाएंगे D2M फोन, भारत में इंटरनेट के बिना भी मोबाइल पर चलेगा लाइव टीवी और OTT

