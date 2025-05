ETV Bharat / technology

लावा ने लॉन्च किया सबसे सस्ता फोन! सिर्फ ₹5,999 में मिलेगा 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी - BUDGET SMARTPHONE UNDER 6000

Lava Bold N1 Pro ( फोटो - LAVA )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 29, 2025 at 1:45 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 2:03 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद: लावा ने भारत में एक नई फोन सीरीज लॉन्च की है. इस सीरीज में कंपनी ने दो फोन लॉन्च किया है, जिनके नाम Lava Bold N1 और Lava Bold L1 Pro है. बेस मॉडल में 13MP AI डुअल कैमरा, जबकि प्रो मॉडल में 50MP एआई कैमरा दिया गया है. इन दोनों फोन में 5000mAh का कैमरा दिया गया है. लावा के ये दोनों फोन बजट रेंज के अंदर आते हैं. ऐसे में अगर आप 5-7 हजार रुपये की रेंज में अगर कोई अच्छा फोन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आइए हम आपको लावा के इन दोनों फोन के बारे में बताते हैं. Lava Bold N1 के स्पेसिफिकेशन्स इस फोन प्रूीमियम ग्लॉसी बैक डिजाइन के साथ रेडिएंड ब्लैक और स्पार्कलिंग इवोरी कलर में लॉन्च किया गया है. इस फोन में 6.75 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Octa-core UNISOC चिपसेट दिया गया है, जो 4GB LPDDR4X RAM और 4GB वर्चुअल रैम के साथ आता है. इस फोन में 64GB स्टोरेज दिया गया है. फोन के पिछले हिस्से पर 13MP एआई डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. हालांकि, इस फोन का दूसरा कैमरा सेंसर के बारे में हमें कोई डिटेल्स नहीं मिली. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 5MP का फ्रंट कैमरा दिया है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और टाइप-सी यूएसबी केबल के साथ आता है. यह फोन Android 14 Go ओएस पर रन करता है. इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. इसके अलावा इसमें फेस अनलॉक, डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट के लिए IP54 रेटिंग समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. यह फोन 1 साल की वारंटी और घर पर फ्री सर्विसिंग फीचर के साथ आता है. Lava Bold N1 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

इस फोन को कंपनी ने प्रीमियम ग्लोसी बैक डिजाइन के साथ-साथ टाइटेनियम गोल्ड और ब्लैक कलर्स के ऑप्शन में लॉन्च किया है. इस फोन में 6.67-inch HD+ डिस्प्ले, पंच-होल स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन प्रोसेसर के लिए कंपनी ने UNISOC T606 Octa-core चिपसेट के साथ 4GB LPDDR4X RAM और 4GB वर्चुअल रैम दिया है. इस फोन में 128GB स्टोरेज दिया है, जिसे 256GB तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP AI ट्रिपल कैमरा दिया गया है, जो एक एलईडी फ्लैश लाइट के साथ आता है. हालांकि, कंपनी ने इस फोन के बाकी दो बैक कैमरों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. हमने कंपनी की वेबसाइट और अमेज़न लिस्टिंग पर भी बाकी के दो बैक कैमरों की डिटेल्स ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिली. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 8MP का फ्रंट कैमरा दिया है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. यह फोन Android 14 पर बेस्ड ओएस पर चलता है. फोन में डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट के लिए IP54 रेटिंग दी गई है. यह फोन 1 साल की वारंटी और घर पर फ्री सर्विसिंग फीचर के साथ आता है. दोनों फोन्स की कीमत इन दोनों फोन्स की बिक्री अमेज़न पर होगी. Lava Bold N1 की कीमत 5,999 रुपये है. इसकी बिक्री 4 जून 2025 की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी.

Lava Bold N1 Pro की कीमत 6,799 रुपये है. इस फोन की बिक्री 2 जून 2025 की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. यह भी पढ़ें: OnePlus AI हुआ लॉन्च, अब स्मार्टफोन में मिलेगा Plus Key बटन और AI Plus Mind फीचर्स

