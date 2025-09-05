हैदराबाद: भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा ने आज भारत में एक नया और बजट रेंज का स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Lava Bold N1 5G है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी, IP54 रेटिंग समेत कई खास फीचर्स दिए हैं. इस फोन की सबसे खास बात है कि इसके बैक कैमरा से यूज़र्स 4K Video Recording भी कर सकते हैं. इस फोन को यूज़र्स सिर्फ 6,749 रुपये में खरीद सकते हैं. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.
Lava Bold N1 5G: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
Lava Bold N1 5G में 6.75-inch HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 20:9 है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर Unisoc T765 चिपसेट दिया गया है, जो 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन में 4GB वर्चुअल रैम सपोर्ट भी दिया गया है, जिसके कारण फोन का टोटल रैम 8GB हो जाता है. इस फोन के स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इस सेटअप का पहला कैमरा 13MP और दूसरा कैमरा एक अनस्पेसिफाइड सेंसर के साथ आता है. इस फोन के कैमरा में Portrait, Night, Pro और Slow Motion के मोड्स दिए गए हैं. इस कैमरा सेटअप से यूज़र्स 30fps पर 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का एक कैमरा सेटअप दिया गया है.
इस फोन दो नैनो सिम सपोर्ट के साथ आता है. इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi, Bluetooth 4.2, OTG और USB Type-C दिया गया है. यह फोन IP54 डस्ट एंड स्पैलश रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है. इस फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. हालांकि, फोन के बॉक्स में 10W का ही चार्जिंग ए़डेप्टर दिया गया है.
इस फोन की कीमत
- इस फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में पेश किया है.
- इसका पहला वेरिएंट 4GB + 64GB RAM और स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 7,499 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 4GB + 128GB रैम और स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 7,999 रुपये है.
- इस फोन पर कंपनी कई बैंक ऑफर्स भी दे रही है.
- कस्टमर्स एसबीआई क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 750 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं.
- इस डिस्काउंट के साथ फोन की नेट इफेक्टिव कीमत क्रमश: 6,749 और 7,249 रुपये है.