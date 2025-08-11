हैदराबाद: लावा ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Lava Blaze AMOLED 2 5G है. इस फोन में कंपनी ने Linea Design के स्लिम बॉडी दी है. कंपनी का कहना है कि यह फोन सेगमेंट का सबसे स्लिम फोन है, जो 7.55mm थिकनेस के साथ आता है. इस फोन में कंपनी ने 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड स्क्रीन दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन में कंपनी ने इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है. आइए हम आपको इस इंडियन कंपनी के नए स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं.

लावा के इस फोन में कंपनी ने 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. यह फोन पंच होल कैमरा कटआउट के साथ आता है. इसमें प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7060 SoC चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 6GB LPDDR5 RAM और 128GB UFS 3.1 storage दिया गया है.

Lava Blaze AMOLED 2 5G Specifications

इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने 50MP का Sony IMX752 कैमरा सेंसर दिया है, जो एलईडी फ्लैश के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के अगले हिस्से पर 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है. इस फोन में धूल और पानी से बचने के लिए IP64 rating दी गई है.

इस फोन में 5,000mAh battery दी गई है, जो 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन की थिकनेस 7.55mm है और फोन का वजन 174 ग्राम है. इसका मतलब है कि फोन काफी ठंडा है. कंपनी ने इस फोन के लिए यूज़र्स को कहा है कि कंपनी डोरस्टेप सर्विस यानी फोन से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान घर पर आकर करेगी.

इस फोन को कंपनी ने एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 6GB RAM और 128GB storage के साथ आता है, जिसकी कीमत 13,499 रुपये है. इस फोन को व्हाइट और मिडनाइन ब्लैक कलर्स में लॉन्च किया जाएगा. फोन की सेल 16 अगस्त से अमेज़न पर होगी.

फीचर डिटेल्स कीमत (भारत में) ₹13,499 (6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट) उपलब्धता Amazon पर बिक्री शुरू 16 अगस्त से रंग विकल्प Feather White, Midnight Black डिस्प्ले 6.67 इंच Full HD+ AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, पंच-होल डिजाइन प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7060 रैम और स्टोरेज 6GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS 3.1 स्टोरेज रियर कैमरा 50MP Sony IMX752 सेंसर, LED फ्लैश फ्रंट कैमरा 8MP ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 (Android 16 अपडेट मिलेगा), 2 साल के सिक्योरिटी पैच बैटरी 5000mAh, 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सुरक्षा इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑडियो स्टीरियो स्पीकर अतिरिक्त फीचर्स डेडिकेटेड कूलिंग चेंबर, IP64 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस डाइमेंशन और वजन मोटाई 7.55mm, वजन 174 ग्राम आफ्टर-सेल्स सपोर्ट डोरस्टेप सर्विस उपलब्ध

