Land Rover Discovery के नए Gemini और Tempest एडिशन हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Land Rover ने Discovery एसयूवी के Gemini और Tempest एडिशन पेश किए हैं. इनकी कीमत 1.26 करोड़ रुपये से 1.39 करोड़ रुपये तक है.

Land Rover Discovery Tempest
Land Rover Discovery Tempest एडिशन (फोटो - Land Rover)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Land Rover ने भारत में साल 2026 मॉडल वर्ष की Land Rover Discovery एसयूवी की कीमतों का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इन्हें 1.26 करोड़ रुपये से 1.39 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच उतारा है. ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी ने नए Discovery Gemini और Tempest एडिशन को पेश किए हैं, जबकि मौजूदा Dynamic S और Metropolitan एडिशन साल 2026 से बंद कर दिए जाएंगे.

MY26 Discovery Tempest एडिशन में क्या है नया
Discovery Tempest एडिशन के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो इसमें कई बदलाव किए गए हैं. इसमें 22 इंच तक के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर पेट्रा कॉपर शेड दिया गया है, जो इस एडिशन के लिए एक्सक्लूसिव तौर पर पेश किए गए हैं.

इसकी रूफ और हुड पर 'Discovery' अक्षर भी इसी रंग में फ़िनिश किए गए हैं. इसके अलावा, कार की ग्रिल में अपडेटेड हेक्सागोनल एलिमेंट्स भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें ग्रेफाइट अल्टास ग्लॉस रंग में फ़िनिश किया गया है.

Land Rover Discovery Tempest
Land Rover Discovery Tempest का साइड प्रोफाइल (फोटो - Land Rover)

कार निर्माता कंपनी ने इस विशेष एडिशन मॉडल में एक अनोखे 'Tempest' प्रतीक के साथ एक पडल लैंप पेश किया है. इसके साथ सिल्वर रंग की विशेष डोर सिल प्लेट भी देखने को मिलती है. Temprest एडिशन तीन एक्सटीरियर कलर - कार्पेथियन ग्रे, वेरेसिन ब्लू, और चारेंटे ग्रे - में पेश किया गया है.

इसके इंटीरियर की बात करें तो Tempest एडिशन तीन रंग विकल्पों - एबोनी हेडलाइनर के साथ एबोनी इंटीरियर, लाइट ऑयस्टर हेडलाइनर के साथ कैरवे इंटीरियर, लाइट ऑयस्टर हेडलाइनर के साथ लाइट ऑयस्टर/एबोनी इंटीरियर - के साथ आता है.

Land Rover Discovery Tempest
Land Rover Discovery Tempest का इंटीरियर (फोटो - Land Rover)

MY26 Discovery Gemini में क्या है नया
Discovery Gemini एडिशन इसका सबसे किफ़ायती मॉडल है, जो साल 2026 में भारत में उपलब्ध होगा. Tempest एडिशन के विपरीत, इस एडिशन में ग्लॉस ब्लैक रूफ और 21-इंच सिल्वर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसमें सिल्वर स्किड प्लेट्स भी हैं, जिन पर दो हेक्साज़ोनल डिज़ाइन दिए गए हैं, जो Gemini एडिशन के लिए ख़ास हैं. इसकी ग्रिल सिल्वर कलर की है.

Tempest एडिशन के साथ उपलब्ध चारेंटे ग्रे को छोड़कर सभी कलर्स के अलावा, यह सेडोना रेड (नया), फ़ूजी व्हाइट, सेंटोरिनी ब्लैक और आइगर ग्रे में भी पेश किया गया है.

Land Rover Discovery Gemini
Land Rover Discovery Gemini एडिशन (फोटो - Land Rover)

वहीं इसके इंटीरियर पर नजर डालें तो, इसमें लेदरेट या फ़ैब्रिक सामग्री में से किसी एक का चयन किया जा सकता है. केबिन थीम में एबोनी हेडलाइनर के साथ एबोनी इंटीरियर, लाइट ऑयस्टर हेडलाइनर के साथ लाइट ऑयस्टर इंटीरियर, और लाइट ऑयस्टर हेडलाइनर के साथ लाइट ऑयस्टर/एबोनी इंटीरियर शामिल हैं.

MY26 Discovery Gemini और Tempest का पावरट्रेन
Discovery के सभी वेरिएंट्स में 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड माइल्ड-हाइब्रिड डीज़ल इंजन का इस्तेमाल किया है, जिसे 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो इसके चारों व्हील्स तक पावर पहुंचाता है. यह इंजन 345 bhp की पावर उत्पन्न करता है. यह कार सिर्फ 6.3 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है.

