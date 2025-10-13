ETV Bharat / technology

Land Rover Discovery के नए Gemini और Tempest एडिशन हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Land Rover Discovery Tempest एडिशन ( फोटो - Land Rover )

Published : October 13, 2025 at 5:15 PM IST

हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Land Rover ने भारत में साल 2026 मॉडल वर्ष की Land Rover Discovery एसयूवी की कीमतों का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इन्हें 1.26 करोड़ रुपये से 1.39 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच उतारा है. ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी ने नए Discovery Gemini और Tempest एडिशन को पेश किए हैं, जबकि मौजूदा Dynamic S और Metropolitan एडिशन साल 2026 से बंद कर दिए जाएंगे. MY26 Discovery Tempest एडिशन में क्या है नया

Discovery Tempest एडिशन के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो इसमें कई बदलाव किए गए हैं. इसमें 22 इंच तक के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर पेट्रा कॉपर शेड दिया गया है, जो इस एडिशन के लिए एक्सक्लूसिव तौर पर पेश किए गए हैं. इसकी रूफ और हुड पर 'Discovery' अक्षर भी इसी रंग में फ़िनिश किए गए हैं. इसके अलावा, कार की ग्रिल में अपडेटेड हेक्सागोनल एलिमेंट्स भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें ग्रेफाइट अल्टास ग्लॉस रंग में फ़िनिश किया गया है. Land Rover Discovery Tempest का साइड प्रोफाइल (फोटो - Land Rover) कार निर्माता कंपनी ने इस विशेष एडिशन मॉडल में एक अनोखे 'Tempest' प्रतीक के साथ एक पडल लैंप पेश किया है. इसके साथ सिल्वर रंग की विशेष डोर सिल प्लेट भी देखने को मिलती है. Temprest एडिशन तीन एक्सटीरियर कलर - कार्पेथियन ग्रे, वेरेसिन ब्लू, और चारेंटे ग्रे - में पेश किया गया है.