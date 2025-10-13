ETV Bharat / technology

Land Rover Defender 110 का नया Trophy Edition हुआ लॉन्च, यहां देखें कैसा है डिजाइन

Land Rover Defender 110 Trophy Edition भारत में हुआ लॉन्च ( फोटो - Land Rover India )

इसमें ऑल-सीज़न या ऑल-टेरेन टायर्स का विकल्प चुना जा सकता है. इसके अलावा, वैकल्पिक ऑफ-रोड एक्सेसरीज़ में हैवी-ड्यूटी रूफ रैक, एक ब्लैक कलर का डिप्लॉयेबल साइड लैडर, अतिरिक्त स्टोरेज के लिए साइड पैनियर और एक स्नोर्कल भी दिया जा रहा है, जो ब्लैक कलर में फ़िनिश किया गया है. कार के ग्राहक स्पेशल एडिशन के दोनों कलर्स के साथ एक वैकल्पिक मैट प्रोटेक्टिव फिल्म का भी विकल्प ले सकते हैं.

Land Rover Defender 110 Trophy Edition का एक्सटीरियर Defender 110 Trophy Edition में दो नए एक्सक्लूसिव पेंट ऑप्शन, डीप सैंडग्लो येलो और केसविक ग्रीन में पेश किया गया है. इसमें रूफ, बोनट, फ्रंट और रियर स्कफ प्लेट्स, साइड बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्च पर कंट्रास्टिंग ब्लैक फिनिश भी दी गई है. इस स्पेशल एडिशन में बोनट और C-पिलर पर Trophy Edition डेकल्स भी दिए गए हैं. कंपनी ने Defender 110 Trophy Edition को सिर्फ 20-इंच ग्लॉस ब्लैक रिम्स का इस्तेमाल किया गया है.

हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Land Rover India ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी Land Rover Defender 110 के नए Trophy Edition को पेश किया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 1.30 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस स्पेशल एडिशन ऑफ-रोड एसयूवी में कॉस्मेटिक अपग्रेड, एक्सक्लूसिव ऑफ-रोड एक्सेसरीज़ और '110' बॉडी ट्रिम में केवल डीजल ऑटोमैटिक पावरट्रेन दिया गया है.

Land Rover Defender 110 Trophy Edition का इंटीरियर

Defender 110 Trophy एडिशन के इंटीरियर पर नजर डालें तो इसमें नई एबोनी विंडसर लेदर सीट अपहोल्स्ट्री और ट्रॉफी ब्रांडिंग वाली एलईडी सिल प्लेट्स दी गई हैं. Defender के डैशबोर्ड पर खुली क्रॉसबीम को भी ग्राहक की पसंद के एक्सटीरियर पेंट शेड में फ़िनिश किया गया है, जिसमें ट्रॉफी ब्रांडिंग वाले लेज़र-एच्ड एंडकैप्स लगे हैं.

Land Rover Defender 110 Trophy Edition का पावरट्रेन

Defender 110 Trophy Edition के इंजन की बात करें तो इसमें 3.0-लीटर, इनलाइन-सिक्स, ट्विन-टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 345 bhp की पावर और 700 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है, और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 191 किमी/घंटा तक है.

कंपनी ने क्यों पेश किया Trophy Edition

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Trophy Edition, या 'Camel Trophy' एक ऑफ-रोड व्हीकल-ओरिएंटेड प्रतियोगिता है, जो साल 1980 में शुरू हुई और 2000 तक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती रही. इस आयोजन का नाम Camel सिगरेट ब्रांड के नाम पर रखा गया था, जो इसका मुख्य प्रायोजक था और इसे '4x4 का ओलंपिक' भी कहा जाता था.

Land Rover Defender 110 Trophy Edition का साइड प्रोफाइल (फोटो - Land Rover India)

साल 1980 में, इस प्रतियोगिता में तीन जर्मन टीमों ने Jeep एसयूवी के ज़रिए अमेज़न बेसिन का भ्रमण किया था. लेकिन उसके बाद, भविष्य के आयोजनों के लिए सहायक कारें उपलब्ध कराने हेतु आयोजकों के लिए Land Rover पसंदीदा ब्रांड बन गया.

इस प्रतियोगिता में सम्पूर्ण Land Rover रेंज का इस्तेमाल किया गया, जिसमें Range Rover, Land Rover सीरीज III, Land Rover 90, Land Rover 110, Land Rover Defender, Land Rover Discovery और Freelander शामिल हैं, और इनका इस्तेमाल अद्वितीय 'सैंडग्लो' कलर स्कीम के साथ किया गया, इसी से Defender Trophy एडिशन प्रेरित है.