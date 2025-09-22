ETV Bharat / technology

GST 2.0 का असर, KTM 160 Duke, RC 200 और 250 Adventure की कीमतों में भारी कटौती

कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके पास KTM 160 Duke, KTM RC 250 और KTM 250 Adventure जैसी मोटरसाइकिलें पहले ज्यादा किफ़ायती हो गए हैं. मोटरसाइकिल के आधार पर कंपनी के उत्पादों की कीमतों में 20,000 रुपये तक की कटौती की गई है. तो चलिए यहां देखते हैं कंपनी के उत्पादों की कीमतों की लिस्ट...

हैदराबाद: प्रीमियम और स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM India ने GST रीफॉर्म के चलते अपने पोर्टफोलियो में मौजूद उत्पादों की कीमतों में संशोधन किया है और कंपनी की एंट्री-लेवल एंट्री-लेवल मोटरसाइकिलों की कीमत कम हो गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि GST 2.0 के अंतर्गत 350cc तक के दोपहिया वाहनों पर टैक्स 28 प्रतिशत से कम हो कर 18 प्रतिशत हो गया है.

हाल ही में लॉन्च हुई KTM 160 Duke की कीमत की बात करें तो इसे 1.84 लाख रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत 1.70 लाख रुपये हो गई है, और इसकी कीमत में 14,000 रुपये की कटौती की गई है. वहीं KTM 200 Duke की बात करें तो इसी कीमत भी 2.07 लाख रुपये से घटकर 1.91 लाख रुपये हो गई है.

KTM की मोटरसाइकिलों की कीमतें हुईं कम (फोटो - KTM India)

कंपनी ने इसकी कीमत में 16,000 रुपये की कटौती की है. इसके अलावा, KTM 250 Duke की कीमत पर नजर डालें तो इसकी कीमत 2.30 लाख रुपये से कम होकर 2.12 लाख रुपये कर दी गई है. कंपनी ने इसकी कीमत में 18,000 रुपये की कटौती की है.

कंपनी ने सबसे बड़ी कटौती KTM 250 Adventure की कीमत में की है. इसकी कीमत अब 2.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जिसकी कीमत पहले 2.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. कंपनी ने इसकी कीमत 20,000 रुपये तक कम कर दी है.

इसके अलावा, KTM RC 200 की कीमत में भी बड़ी कटौती की गई है. यह मोटरसाइकिल पहले 2.33 लाख रुपये की कीमत पर बेची जा रही थी, जिसकी कीमत अब 2.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. कंपनी ने इसकी कीमत में 18,000 रुपये की कटौती की है.

वहीं, दूसरी ओर KTM की 390 सीरीज की बात करें तो, उससे ऊपर की रेंज की मोटरसाइकिलों की कीमतों में संशोधित GST ढांचे के तहत बढ़ोतरी होगी. ये मोटरसाइकिलें अब 40 प्रतिशत की हाई टैक्स श्रेणी में आती हैं, जो पहले 31 प्रतिशत की प्रभावी दर थी.