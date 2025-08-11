हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM India ने भारतीय बाजार में अपनी नई KTM 160 Duke को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे अपनी सबसे सस्ती नेकेड स्ट्रीटफाइटर के तौर पर पेश किया है और कंपनी का दावा है कि यह मोटरसाइकिल 160cc सेगमेंट में सबसे शक्तिशाली बाइक है.

KTM 160 Duke का हार्डवेयर

नई KTM 160 Duke में कंपनी ने अपना स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम इस्तेमाल किया है, जिसे WP एपेक्स फ्रंट फोर्क और मोनोशॉक के साथ जोड़ा गया है. ब्रेकिंग के लिए बाइक में आगे 320 मिमी का फ्रंट डिस्क और पीछे 230 मिमी रियर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है. बाइक में 17-इंच के अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो 110-सेक्शन फ्रंट और 140-सेक्शन रियर टायर इस्तेमाल किए गए हैं.

KTM 160 Duke (फोटो - KTM India)

KTM 160 Duke के फीचर्स

मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 5-इंच का LCD डिस्प्ले, LED लाइटिंग और हेडलाइट पुरानी KTM 390 Duke और मौजूदा KTM 200 Duke जैसी ही लगती है. इस बाइक को KTM 200 Duke की थीम पर बनाया गया है, जो KTM 160 ड्यूक के इंजन, अंडरपिनिंग और डिज़ाइन का आधार है. KTM 160 Duke में RC लाइनअप और बजाज द्वारा निर्मित अधिकांश Duke मॉडलों जैसे ही बायोनिक अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है.

KTM 160 Duke की कीमत (फोटो - KTM India)

KTM 160 Duke की कीमत और प्रतिद्वंद्वी

कीमत की बात करें तो KTM 160 Duke को कंपनी ने 1.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. भारतीय बाजार में इस मोटरसाइकिल का मुकाबला Yamaha MT-15 से होने वाला है, जिसकी कीमत 1.70 लाख से 1.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. KTM India ने डीलरशिप और ऑनलाइन माध्यम से इस मोटरसाइकिल की बुकिंग शुरू कर दी है.

KTM 160 Duke (फोटो - KTM India)

KTM 160 Duke का पावरट्रेन

इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले इंजन की बात करें तो बाइक में 164.2cc, सिंगल-सिलेंडर, SOHC इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 9,500 rpm पर 18.7 bhp की पावर और 7,500 rpm पर 15.5 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. मोटरसाइकिल में थ्रॉटल राइड-बाय-वायर का फीचर दिया गया है, जिसमें SuperMoto एबीएस के साथ डुअल-चैनल एबीएस दिया गया है. इसमें दिए गए, एबीएस को पिछले व्हील पर स्विच किया जा सकता है.