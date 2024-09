ETV Bharat / technology

AI के जरिए बनाई जा सकती है जानवरों के लिए बेहतर दुनिया, जानें कैसे - AI for Better World for Animals

जानवरों के लिए AI टूल का इस्तेमाल ( फोटो - ETV Bharat/Getty Images )

नई दिल्ली: हालांकि AI के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन अब यह पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और खाद्य उत्पादों के पोषण मूल्य का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. डेयरी और मुख्य खाद्य श्रेणियों के तेजी से व्यावसायीकरण के कारण उत्पाद की गुणवत्ता में चिंताजनक गिरावट आई है, खासकर डेयरी में, जहां मिलावट से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं. जहां उपभोक्ता सुरक्षित, जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ा रहे हैं, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता खतरे में है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और महिलाओं के लिए वित्तीय असुरक्षा बढ़ रही है. हरिबोल के वरिष्ठ विपणन प्रबंधक सिद्धेश्वर ने ईटीवी भारत को बताया कि इस्कॉन मंदिर ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम (टीओवीपी) द्वारा शुरू की गई पहल में डेयरी उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि "हम शुद्धता के पक्ष में हैं." "हम यह सुनिश्चित करते हैं कि घरों और इस्कॉन मंदिरों को दिया जाने वाला दूध विशेष रूप से 'गिर' गायों से आता है, जो अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाने वाली एक पारंपरिक नस्ल है." उन्होंने कठोर परीक्षण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि "दूध के हर बैच का प्रोटीन और वसा के स्तर के लिए डीएनए परीक्षण किया जाता है. अगर दूध शुद्ध नहीं है, तो यह उपभोक्ताओं या मंदिरों तक नहीं पहुंचाया जाता है." उन्होंने कहा कि "यह सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण न केवल उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बल्कि उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है." सिद्धेश्वर ने अपने संचालन में अंतर्निहित नैतिक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला. अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हुए, फार्म अपनी गायों की भलाई को प्राथमिकता देता है, यह सुनिश्चित करता है कि बछड़ों को उनकी मां के दूध का पहला हिस्सा मिले.

उन्होंने कहा कि "हमारे सभी मवेशियों को जीवन भर स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन और देखभाल मिलती है, जो उनके स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है." डेयरी क्षेत्र को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर गुजरात और पूरे भारत में मवेशियों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के हालिया प्रकोप के कारण. सिद्धेश्वर ने कहा कि "किसानों को अपने पशुधन को खोने का डर रहता है." "हमारी AI और IoT तकनीकें स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे हमें गायों की सुरक्षा के लिए तेजी से काम करने में मदद मिलती है." एआई का लाभ उठाकर और पशु कल्याण को प्राथमिकता देकर, एक अधिक टिकाऊ और भरोसेमंद डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र की उम्मीद है. इन प्रगति के मद्देनजर, उपभोक्ताओं को अपने डेयरी उत्पादों के स्रोतों के बारे में सतर्क रहने और गुणवत्ता और नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देने वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. जैसे-जैसे खाद्य सुरक्षा के बारे में बातचीत विकसित होती जा रही है, डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका इस महत्वपूर्ण उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण होगी. पढ़ें: क्या Mahindra और Volkswagen की होने वाली पार्टनरशिप, जानें स्वदेशी कार निर्माता ने क्या कहा