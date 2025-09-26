Kinetic की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट Range-X ने बनाई पहली LFP बैटरी, DX स्कूटर में होगी इस्तेमाल
Kinetic India की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग विंग, Range-X ने लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरियों का उत्पादन शुरू कर दिया है.
Published : September 26, 2025 at 1:01 PM IST
हैदराबाद: Kinetic India की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग विंग, Range-X ने अपने अहिल्या नगर प्लांट में लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरियों का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसकी पहली यूनिट तैयार की गई है. AIS 156 मानकों के तहत प्रमाणित, यह बैटरी शुरुआत में हाल ही में लॉन्च किए गए Kinetic DX इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल की जाएगी और बाद में इसे अन्य इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों में भी इस्तेमाल किया जाएगा.
कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, Range-X LFP बैटरियों को सेफ्टी और लंबे जीवनकाल के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें एक स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) है, जो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और ओवरऑल लाइफ साइकिल बढ़ाने में मदद करती है. इन बैटरियों का दावा है कि इनका जीवनकाल 2,000-3,000 चार्ज साइकिल का है और साथ ही इनमें बेहतर थर्मल स्टेबिलिटी भी है.
Kinetic India के उपाध्यक्ष अजिंक्य फिरोदिया ने कहा कि, "हमारी उत्पादन लाइन से निकलने वाली ये पहली बैटरियां Range-X के लिए सिर्फ़ एक बड़ी उपलब्धि नहीं हैं, बल्कि ये Kinetic DX ईवी की बैकबोन और भारत में स्वच्छ परिवहन की अगली लहर का प्रतीक हैं. AIS 156 प्रमाणन के साथ, Range-X हमारे द्वारा उत्पादित प्रत्येक बैटरी में स्थायित्व, सुरक्षा और स्टेबिलिटी को समाहित करने के अपने वादे पर खरा उतरता है."
Range-X का अहिल्या नगर प्लांट
अहिल्या नगर प्लांट पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, और IoT-सक्षम उत्पादन लाइन से सुसज्जित है, जिसमें POKE-YOKE सिस्टम और चरण-दर-चरण निरीक्षण मिलता है. इसे लेकर Kinetic India का कहना है कि इस प्लांट की उत्पादन व्यवस्था हाई स्टेबिलिटी और स्केलिबिलिटी प्रदान करती है, जो स्थानीय स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जों की बढ़ती मांग को देखते हुए महत्वपूर्ण हो सकती है.
Kinetic DX इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानकारी
गौरतलब है कि Kinetic ने कुछ समय पहले ही अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर Kinetic DX को भारतीय बाजार में उतारा है. इस इलेक्ट्रिक को कंपनी ने 1.12 लाख रुपये से 1.18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच उतारा है. इसे दो वेरिएंट, DX और DX+ में पेश किया गया है. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 1984 और 2007 के बीच निर्मित प्रतिष्ठित पेट्रोल-संचालित मॉडल पर देखे गए DX नामप्लेट को पुनर्जीवित करता है.
Kinetic DX+ वेरिएंट में Range-X द्वारा विकसित 2.6 kWh LFP बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी IDC-रेटेड रेंज 116 किमी बताई जा रही है. स्कूटर में तीन राइडिंग मोड (Range, Power और Turbo), रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और 90 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार मिलती है.