ETV Bharat / technology

Kia Syros का भारतीय बाजार के लिए खुलासा, जानें कब से शुरू होगी बिक्री - KIA SYROS COMPACT SUV UNVEILED

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद: कोरियन कार निर्माता कंपनी Kia ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी Kia Syros को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. कंपनी इस कार को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च करने वाली है. जानकारी के अनुसार इस नए मॉडल को Kia India के लाइन-अप में Kia Seltos और Kia Sonet के बीच रखा जाएगा.

Kia India नई Kia Syros को एक बेहतरीन डिजाइन के साथ कुछ नए और प्रीमियम फीचर्स भी शामिल किए हैं, जो मौजूदा समय में कंपनी की किसी भी एसयूवी या सब-4 मीटर सेगमेंट के मॉडलों में नहीं दिए जा रहे हैं. पावरट्रेन के तौर पर इस कार में मौजूदा Kia Sonet के पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है.

Kia Syros का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

Kia Syros के ट्रिम्स

कंपनी Kia Syros को छह व्यापक ट्रिम्स में पेश कर रही है, जिनमें HTK, HTK (O), HTK Plus, HTX, HTX Plus और HTX Plus (O) शामिल हैं. कंपनी ने बताया कि नई Kia Syros के लिए 3 जनवरी, 2025 से बुकिंग शुरू हो जाएगी, हालांकि इसकी कीमत के खुलासा के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है. Syros की डिलीवरी फरवरी 2025 से शुरू की जाएगी.