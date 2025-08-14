ETV Bharat / technology

Kia Carens Clavis और Clavis EV के 21,000 यूनिट्स की बुकिंग पार, जानें क्या है कीमत - KIA CARENS CLAVIS BOOKING NUMBERS

Kia India की नई Kia Carens Clavis रेंज को लॉन्च हुए चार महीने हो गए हैं. अब इनकी 21,000 यूनिट्स बुक हो चुकी हैं.

Kia Carens Clavis and Clavis EV
Kia Carens Clavis और Clavis EV की बुकिंग 21,000 यूनिट्स पार (फोटो - Kia India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने कुछ समय पहले ही अपनी नई Kia Carens Clavis रेंज को लॉन्च किया था, जिसमें इसका ICE वर्जन और फुल इलेक्ट्रिक वर्जन भी शामिल हैं. इन कारों को लॉन्च हुए करीब चार महीने हो गए हैं, और अब कंपनी ने जानकारी दी है कि लॉन्च के बाद से अब तक इन कारों की 21,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी है.

गौरतलब है कि Kia Carens Clavis इस साल मई में लॉन्च की गई थी, जबकि इसका इलेक्ट्रिक मॉडल जुलाई में लॉन्च किया गया था. इन कारों की ज़्यादातर बुकिंग ICE वेरिएंट के लिए हुई हैं, Kia Carens Clavis EV को लॉन्च के एक महीने से भी कम समय में 1,000 से ज़्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं.

Kia Carens Clavis EV
Kia Carens Clavis की फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

बुकिंग की मज़बूत संख्या के बारे में बात करते हुए, Kia India के मुख्य बिक्री अधिकारी, जूनसू चो ने कहा कि, "हम अपने Carens Clavis और Clavis EV मॉडलों को मिली ज़बरदस्त प्रतिक्रिया से बेहद उत्साहित हैं. यह ज़बरदस्त मांग ग्राहकों के Kia पर भरोसे का प्रमाण है."

जूनसू चो ने आगे कहा कि, "हमारे वाहनों में इनोवेशन, सेफ्टी और कम्फर्ट लाने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है. हमें गर्व है कि ICE और EV, दोनों ही मॉडल भारतीय उपभोक्ताओं के साथ इतनी मज़बूती से जुड़ रहे हैं, जो इस सेगमेंट में Kia के नेतृत्व की पुष्टि करता है."

Kia Carens Clavis EV
Kia Carens Clavis EV की फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

Kia Carens Clavis फेसलिफ्ट में क्या हुए बदलाव
Kia Carens Clavis व्यापक अपग्रेड के साथ आती है, जिसमें आगे और पीछे के हिस्से को नया डिज़ाइन दिया गया है. नई Kia Carens Clavis में नए डिज़ाइन की ग्रिल, नए स्टारमैप एलईडी डीआरएल और आइस क्यूब एमएफआर एलईडी हेडलैंप हैं. पीछे की तरफ नए स्टारमैप LED कनेक्टेड टेललाइट्स और नए बंपर दिए गए हैं.

Kia Carens Clavis फेसलिफ्ट का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें तो इसके केबिन में नए ब्लू और बेज रंग की अपहोल्स्ट्री के साथ डुअल डिजिटल स्क्रीन वाला नया डैशबोर्ड दिया गया है. इस मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, एम्बिएंट लाइटिंग, बोस साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, डुअल डैशकैम और कनेक्टेड कार तकनीक भी है.

Kia Carens Clavis
Kia Carens Clavis का रियर प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

यह MPV छह और सात-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है. इस कार में छह एयरबैग्स, ESC, रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट और कुल 18 एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. Kia Carens Clavis 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ बेची जा रही है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ बेची जा रही है. ICE रेंज की कीमतें 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.

Kia Carens Clavis EV के स्पेसिफिकेशन
नई Kia Carens Clavis EV के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें ICE संस्करणों के सभी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 169 bhp की पावर और 255 Nm का अधिकतम टॉर्क मिलता है. इस EV में 51.4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर 490 किमी (MIDC) की रेंज प्रदान करता है.

Kia Carens Clavis EV
Kia Carens Clavis EV की रियर प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

वहीं इसके निचले वेरिएंट में 42 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 404 किमी (MIDC) की रेंज का दावा करता है. Kia Carens Clavis EV फ़ास्ट चार्जिंग के साथ आती है और 100 kW DC चार्जर से इसे 39 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. Kia Carens Clavis EV की कीमत की बात करें तो इसे 17.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

