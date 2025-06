ETV Bharat / technology

इन पांच टिप्स का ध्यान रखकर अपनी कार को रखें मानसून रेडी, वर्ना हो सकता है भारी नुकसान - HOW TO KEEP CAR MONSOON READY

बारिश में कार की प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - IANS Photo )

Published : June 23, 2025 at 1:48 PM IST

हैदराबाद: भारत में मानसून का सीजन आ चुका है. जहां एक ओर मानसून सीजन में मौसम बेहद खुशगवार हो जाता है, वहीं दूसरी ओर यह सीजन आपके वाहनों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है. बारिश के दौरान जहां आप अपनी कार के अंदर बैठकर बारिश का मजा लेते हैं, तो वहीं आपकी कार बारिश की पूरी ताकत झेलती है. मानसून सीजन आपकी कार के लिए बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है, जिसमें गाड़ी चलाने में कठिनाई से लेकर ठंड, नमी वाले मौसम और आर्द्र परिस्थितियों के कारण जंग और कोरोज़न से होने वाले संभावित नुकसान तक शामिल हैं. ऐसे में अगर आप अपनी कार को मानसून के सीजन में बचाना चाहते हैं, तो हम यहां कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं. कार की ब्रेक को रखें बिल्कुल सही मानसून में वाहन चलाते समय बार-बार रुकना और गीली सड़क आपके वाहन के ब्रेक पर बुरा असर डालती है. लगातार ब्रेक लगाने से बार-बार पैदा होने वाली गर्मी ब्रेक के पुर्जों पर समय से पहले ही घिस सकती है. मानसून की नमी से ब्रेक द्रव दूषित हो सकता है. बारिश में कार की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - IANS Photo) इससे जिससे दबाव को कुशलता से संचारित करने की इसकी क्षमता कम हो जाती है. ब्रेक पैड भी पानी से प्रभावित हो सकते हैं और ब्रेक लगाने में देरी कर सकते हैं. बेहतर ब्रेकिंग सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए, ब्रेक द्रव के स्तर को नियमित रूप से जांचना और सामने वाली कार से सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

रबर सील को लीक न होने दें आपकी कार पर लगी रबर सील, खास तौर पर मानसून के महीनों में, केबिन को सूखा रखने में अहम भूमिका निभाती है. इस सील को बेहतरीन स्थिति में बनाए रखने के लिए, उन्हें नियमित रूप से हल्के कार वॉश साबुन और माइक्रोफाइबर तौलिये से धोना चाहिए और सभी अवशेषों से छुटकारा पाने के लिए सावधानी से धोना चाहिए. एक बार सूख जाने के बाद, उन्हें कारों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सिलिकॉन-आधारित प्रोटेक्टेंट से ट्रीट करना चाहिए, जिससे वे लचीले और जल-विकर्षक बने रहें. यह आसान देखभाल पूरे साल आपकी कार के इंटीरियर केबिन को लीक-प्रूफ़ बनाए रखता है. बारिश में कार की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - IANS Photo) खराब वाइपर को तुरंत बदलें मानसून की बारिश आपके विंडशील्ड वाइपर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है. गर्मी के मौसम में सूरज की तपन से वाइपर ब्लेड को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उन पर धारियां पड़ सकती हैं और दृश्यता कम हो सकती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि वाइपर ब्लेड को हर साल बदलने से खरोंचों से बचा जा सकता है. अपने वॉशर सिस्टम का भी निरीक्षण करना चाहिए. वॉशर के बंद नोजल और कम वॉशर फ्लूइड दृश्यता में बाधा डाल सकते हैं. नियमित रूप से रिफिलिंग और सफाई करना बेहद ज़रूरी है. अपने विंडशील्ड को साफ करने के लिए सिर्फ़ बारिश के पानी का इस्तेमाल करना उसे नुकसान पहुंचा सकता है. वाइपर और वॉशर का उचित रखरखाव मानसून की बारिश के दौरान अच्छी दृश्यता की गारंटी देता है. बारिश में वाहनों की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - ETV Bharat) कार की लाइट्स को रखें ब्राइट कार की टेललाइट्स, फॉग लाइट्स और हेडलाइट्स साल भर अत्यधिक तापमान का सामना कर सकती हैं. लाइट्स की केसिंग में दरार या छेद के किसी भी संकेत को पकड़ने के लिए नियमित जांच करना बेहद जरूरी है. ये छेद पानी और नमी के लिए एंट्री प्वाइंट्स हो सकते हैं, जिससे लाइट्स में फॉगिंग हो सकती है. क्षतिग्रस्त केसिंग को सर्वश्रेष्ठ लाइट परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने के लिए एक मैकेनिक द्वारा मरम्मत की जा सकती है. कार के निचले हिस्से को रखें सुरक्षित मानसून की बारिश आपकी कार को नुकसान पहुंचाती है, खास तौर पर यह नुकसान कार की अंडरबॉडी में देखा जाता है. साल भर पानी, गंदगी और सड़क के खतरों के संपर्क में रहने से जंग लग सकती है और नुकसान हो सकता है. अंडरकोटिंग इसे आवश्यक सुरक्षा प्रदान करती है. बारिश में कार की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - IANS Photo) यह कठोर कोटिंग नमी अवरोधक के रूप में काम करती है, जिससे जंग नहीं लगती. यह आपकी कार के अंडरकैरिज को सड़क के खतरों और प्रभावों से भी बचाती है. अंडरकोटिंग का मतलब है साल भर लगाना ताकि आपकी गाड़ी अच्छी स्थिति में रहे. यह भी पढ़ें: Volkswagen Golf GTI Edition 50 स्पेसिफिकेशन का हुआ खुलासा, कंपनी की सबसे तेज कार