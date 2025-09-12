Kawasaki ने भारत में लॉन्च की ₹19.49 लाख की सुपरबाइक, जानें इसकी खासियत
अगर आप ZX-10R खरीदना चाहते हैं तो 2025 मॉडल पर मिल रहा डिस्काउंट आपके लिए बेहतर डील साबित हो सकता है.
Published : September 12, 2025 at 4:51 PM IST
हैदराबाद: अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो हमारी यह ख़बर आपके लिए काफी खास हो सकती है. Kawasaki ने अपनी लोकप्रिय सुपरबाइक Ninja ZX-10R का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है. कवास्की की इस बाइक का पिछला मॉडल भारत में काफी पॉपुलर है. अब कंपनी ने इसका नया यानी 2026 मॉडल लॉन्च किया, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹19.49 लाख रखी गई है. Kawasaki Ninja ZX-10R के नए मॉडल की कीमत पुराने यानी 2025 ZX-10R मॉडल से 99,999 रुपये ज्यादा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक लाख रुपये ज्यादा कीमत होने के बावजूद कंपनी ने नए मॉडल में पावर और टॉर्क दोनों ही कम कर दिए गए हैं.
नए मॉडल की पावर पुराने मॉडल से कम
नए मॉडल यानी 2026 ZX-10R में 193.1bhp की पावर और 112Nm का टार्क मिलता है, जबकि 2025 ZX-10R में नए मॉडल की तुलना में करीब 7bhp ज्यादा पावर और 2.9Nm ज्यादा टॉर्क मिलता था. कंपनी ने अभी तक इस बात का कोई कारण नहीं बताया है कि उन्होंने नए मॉडल की कीमत बढ़ाने के बावजूद भी पावर और टॉर्क को पुराने मॉडल की तुलना में कम क्यों कर दिया. हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि यह बदलाव शायद एमिशन नॉर्म्स या इंजन ट्यूनिंग से जुड़े वजहों की वजह से हो सकता है.
इस नई बाइक के फीचर्स की बात करें तो उसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पिछले मॉडल की तरह ही TFT डिस्प्ले मिलता है जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, डुअल-चैनल ABS, क्रूज़ कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं.
इसके अलावा 2026 ZX-10R के सस्पेंशन सेटअप में Showa BFF फ्रंट फोर्क्स और Showa BFRC रियर मोनोशॉक दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में डुअल 330mm डिस्क और रियर में 220mm डिस्क मिलती है. इसके अलावा Ohlins का इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर भी नई बाइक में मौजूद है.
पुराने मॉडल पर 1.50 लाख का ऑफर
एक दिलचस्प बात ये है कि कवास्की ने अपनी वेबसाइट पर 2025 मॉडल को भी नए मॉडल के साथ ही लिस्ट किया है. ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी अपनी रही है. Ninja ZX-10R का 2025 वाला मॉडल नए वाले यानी 2026 वाले मॉडल से सस्ता तो है ही, उसके साथ-साथ पुराने मॉडल पर ₹1.50 लाख तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है. यह खास ऑफर 30 सितंबर 2025 तक या स्टॉक खत्म होने तक सीमित है.
ऐसे में अगर आप Ninja ZX-10R खरीदने की सोच रहे हैं तो 2025 मॉडल ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है. इसके साथ 22 सितंबर के बाद इसकी कीमतों को बढ़ोतरी हो सकती है.