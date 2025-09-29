ETV Bharat / technology

GST 2.0 के बाद KTM से भी सस्ती हुई Kawasaki की यह स्पोर्ट बाइक, जानें क्या है नई कीमत

Kawasaki Versys-X 300 हुई 30,000 रुपये तक सस्ती GST 2.0 के लागू होने से पहले Versys-X 300 को 3.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा था. यह कीमत इसे टॉप-स्पेक KTM 390 Adventure से ज़्यादा महंगा बनाती थी, जिसकी कीमत 3.68 लाख रुपये है. ध्यान देने वाली बात यह है कि KTM Adventure में कहीं ज़्यादा एडवांस फीचर्स - जैसे TFT डैश, कॉर्नरिंग एड्स, एडजस्टेबल सस्पेंशन, LED हेडलाइट और इसके 21/17-इंच (F/R) सेटअप के दोनों सिरों पर ट्यूबलेस स्पोक व्हील फीचर्स मिलते हैं.

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी Kawasaki India ने आखिरकार अपनी मोटरसाइकिलों को GST 2.0 डिस्काउंट के साथ पेश कर दिया है. इसके तहत कंपनी ने अपनी 350cc से कम क्षमता वाली बाइक्स की कीमतों में भारी कटौती की है. इस लिस्ट में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल - Kawasaki Ninja 300 और हाल ही में एक बार फिर से लॉन्च हुई Kawasaki Versys-X 300 शामिल है.

इसके विपरीत, Kawasaki Versys-X 300 ट्यूब वाले स्पोक व्हील्स, बल्ब-आधारित हेडलाइट और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत कम फीचर्स के साथ काफी बुनियादी है. हालांकि, इसकी खासियत इसका ट्विन-सिलेंडर इंजन है, जो आमतौर पर एक ज़्यादा स्मूथ और परिष्कृत राइड एक्सपीरिएंस प्रदान करता है, जिसे सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ तुलना करना मुश्किल होता है.

हालांकि, KTM के सिंगल-सिलेंडर इंजन की तरह, Versys का इंजन भी पीकी साइड पर है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह Kawasaki Ninja 300 से लिया गया है. अब इसकी कीमत 3.49 लाख रुपये हो गई है, क्योंकि इसकी कीमत में 30,000 रुपये की कटौती की गई है, जिससे Kawasaki की कीमत KTM 390 Adventure से कम हो गई है, जिसकी कीमत 3.68 लाख रुपये ही है.

इसी तरह, Kawasaki Ninja 300 भी KTM RC 390 से आगे निकलते हुए नजर आती है, क्योंकि अब इस मोटरसाइकिल की कीमत इससे कम हो गई है. पहले इस बाइक को 3.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत खुदरा कीमत 3.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.

कंपनी ने इसकी कीमत में 26,000 रुपये की कटौती की है. KTM RC 390 से इसकी तुलना करें तो इसे 3.22 लाख रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा है, जो इसे ट्विन-सिलेंडर Ninja 300 से 5,000 रुपये महंगी बनाता है.