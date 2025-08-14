ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Kawasaki KLX 230R S डर्ट बाइक, जानें क्या है कीमत और फीचर्स - KAWASAKI KLX 230R S LAUNCHED

Kawasaki India ने अपनी डर्ट बाइक अपनी Kawasaki KLX 230R S को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Kawasaki KLX 230R S
Kawasaki KLX 230R S डर्ट बाइक हुई लॉन्च (फोटो - Kawasaki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 6:43 PM IST

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने अपनी डर्ट बाइक Kawasaki KLX 230 की कीमत 1.99 लाख रुपये तक कम करने के साथ ही, कंपनी ने अपनी Kawasaki KLX 230R S को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने अपनी इस मोटरसाइकिल को 1.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

KLX 230R S एक विशेष रूप से निर्मित ऑफ-रोड मोटरसाइकिल है, जो सड़क पर चलने के लिए लीगल नहीं है. इसे विशेष रूप से ट्रेल राइडिंग और संकरे रास्तों वाले वातावरण में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है. अपने सिबलिंग की डिजाइन से मिलते-जुलते हुए, इस डर्ट बाइक में KX से प्रेरित स्टाइलिंग दी गई है, और यह केवल क्लासिक लाइम ग्रीन पेंट स्कीम में पेश किया गया है.

Kawasaki KLX 230R S
Kawasaki KLX 230R S (फोटो - Kawasaki India)

दिलचस्प बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मॉडल Kawasaki KLX230R S, जिसे CKD (कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन) यूनिट के तौर पर भारत में उतारा गया था, भारत में निर्मित संस्करण के साथ-साथ भारत में भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा.

इसके आयातित मॉडल की कीमत 5.21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जिसमें हल्के एल्यूमीनियम फ्रेम और स्विंगआर्म का इस्तेमाल किया गया है, जबकि भारत में निर्मित संस्करण में उत्पादन लागत को नियंत्रित करने के लिए हाई-टेंसिल वाले स्टील चेसिस और स्विंगआर्म का इस्तेमाल किया गया है.

Kawasaki KLX 230R S
Kawasaki KLX 230R S (फोटो - Kawasaki India)

Kawasaki KLX230R S के हार्डवेयर
बाइक में मिलने वाले हार्डवेयर की बात करें, स्थानीय रूप से निर्मित Kawasaki KLX 230R S का कर्ब वेट 129 किलोग्राम रखा गया है, जो आयातित मॉडल से 14 किलोग्राम ज़्यादा है. इस मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लीयरेंस 270 मिमी रखा गया है और सीट की ऊंचाई 900 मिमी रखी गई है.

इसमें सस्पेंशन का काम 37 मिमी का टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क करता है, जो 220 मिमी का ट्रैवल प्रदान करता है, और लिंक-टाइप रियर सस्पेंशन जो एडजस्टेबल प्रीलोड प्रदान करता है और 223 मिमी का ट्रैवल प्रदान करता है. इसमें 21-इंच के आगे के व्हील्स और 18-इंच के रियर व्हील्स मिलते हैं, जो नॉबी टायर्स के साथ आते हैं, जबकि रोकने के लिए आगे 240 मिमी की डिस्क ब्रेक और पीछे की ओर 220 मिमी डिस्क ब्रेक लगाई गई है.

Kawasaki KLX 230R S
Kawasaki KLX 230R S (फोटो - Kawasaki India)

Kawasaki KLX230R S का पावरट्रेन
भारत में निर्मित Kawasaki KLX 230R S के इंजन की बात करें तो इसमें वही 233cc, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 7,800 rpm पर 18.74 bhp की पावर और 6,200 rpm पर 19.1 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

