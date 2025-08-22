हैदराबाद: JSW Group की एक अन्य यूनिट, JSW Defence Pvt Ltd ने जानकारी दी है कि उसकी सहायक कंपनी JSW Sarbloh Motors ने भारत में ATV की स्थानीय असेंबली के लिए ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV) निर्माता कंपनी Tomcar USA के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने की तैयारी की है. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, JSW Sarbloh Motors 2026 की शुरुआत से भारत में Tomcar की ATV की TX रेंज का स्थानीय उत्पादन शुरू करेगी.

इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए, JSW Group के पार्थ जिंदल ने कहा कि, "हमें JSW Sarbloh Motors और Tomcar USA के बीच इस रणनीतिक संयुक्त उद्यम की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है. TX प्लेटफ़ॉर्म को हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की कठोर मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही यह बेहतर स्थायित्व, लचीलापन और सुरक्षा सुनिश्चित करता है."

Tomcar (फोटो - Tomcar USA)

ध्यान देने वाली बात यह है कि TX ATV रेंज को नागरिक, सैन्य और कानून प्रवर्तन दोनों के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें एक मॉड्यूलर डिज़ाइन मिलता है, जो ATV को विभिन्न उपयोगों के लिए संशोधित करने की अनुमति देता है. हालांकि फिलहाल, कंपनी का मुख्य ध्यान रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित है. JSW डिफेंस ने बताया कि अगले साल स्थानीय रूप से निर्मित TX के लॉन्च के बाद भारत के सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के साथ उत्पाद परीक्षणों की योजना बनाई गई है.

Tomcar USA के अंतरिम सीईओ मार्क डब्ल्यू. फराज ने कहा कि, "यह संयुक्त उद्यम एक सुविचारित प्रक्रिया का परिणाम है, जिसका उद्देश्य एक सच्ची रणनीतिक साझेदारी बनाना है. हमें भारतीय सेना को सिद्ध, युद्ध-परीक्षित Tomcar प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करके आधुनिक युद्ध की मांगों के अनुरूप भारत के अनुकूलन में योगदान देने की आशा है."

Tomcar (फोटो - Tomcar USA)

उन्होंने आगे कहा कि "इसके अलावा, हम Tomcar को भारत के विविध कमर्शियल क्षेत्रों – खनन और लकड़ी से लेकर खोज और बचाव, सीमा गश्त, कृषि और अन्य क्षेत्रों में तैनात करने के अपार अवसर देखते हैं."

Tomcar USA का कहना है कि TX पेट्रोल या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है. जहां पहले मॉडल में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 161 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, वहीं इसके इलेक्ट्रिक मॉडल में 3-फेज AC इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है.

Tomcar (फोटो - Tomcar USA)

यह इलेक्ट्रिक मोटर 118 bhp की पावर और 237 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है, और यह 161 किमी तक की रेंज प्रदान करती है. इसमें मिलने वाले स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें तो इसमें शिफ्ट-ऑन-द-फ्लाई फोर-व्हील ड्राइव, आगे और पीछे के डिफरेंशियल के साथ लो रेंज, 14-इंच तक का सस्पेंशन ट्रैवल, डुअल फ्यूल टैंक और फोर-व्हील इंडिविजुअल सस्पेंशन मिलते हैं.