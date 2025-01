ETV Bharat / technology

Jio vs Airtel vs Vi vs BSNL: 365 दिनों के लिए कौन देता है सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान, देखें पूरी लिस्ट - ANNUAL PREPAID RECHARGE PLAN

एक साल के लिए सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान ( फोटो - Jio, Airtel, Bsnl, Vi )

By ETV Bharat Tech Team Published : Jan 16, 2025, 4:36 PM IST

हैदराबाद: अगर आप कोई ऐसा रिचार्ज प्लान खरीदना पसंद करते हैं, जिसमें एक बार में ही पूरे साल का काम निपट जाए, तो हमारा यह आर्टिकल आपके काफी काम आ सकता है. इस आर्टिकल में हम आपको जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल के कुछ ऐसे सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान्स के बारे में बताएंगे, जिनकी वैधता लगभग पूरे एक साल की होती है. Jio का 1899 रुपये वाला प्लान इस लिस्ट में पहला प्रीपेड रिचार्ज प्लान रिलायंस जियो का है, जिसकी कीमत 1899 रुपये है. इस प्लान की वैधता 336 दिनों यानी करीब 11 महीने की होती है. इस प्लान में यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 एसएमएस के साथ कुल मिलाकर 24GB इंटरनेट डेटा मिलता है. इसके अलावा इस प्लान के साथ यूज़र्स को JioTV, Jio Cinema और JioCloud का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में मिलता है. Airtel का 1999 रुपये वाला प्लान एयरटेल के इस प्लान की कीमत 1,999 रुपये है. यह एयरटेल का वार्षिक रिचार्ज प्लान है, जिसकी वैधता पूरे 365 दिन यानी 1 साल की है. इस प्लान के साथ भी यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 एसएमएस के साथ कुल मिलाकर 24GB इंटरनेट डेटा मिलता है. इसके अलावा इस प्लान के साथ यूज़र्स को एयरटेल एक्सस्ट्रीम का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसके जरिए यूज़र्स कई लाइव चैनल्स, ओटीटी ऐप्स का मजा ले सकते हैं.

Vi का 1999 रुपये वाला प्लान वोडाफोन के लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान की कीमत 1999 रुपये है. इस प्लान की वैधता भी पूरे 365 दिन यानी एक साल है. इस प्लान के साथ यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 एसएमएस के साथ कुल मिलाकर 24GB इंटरनेट डेटा मिलता है. इसके अलावा इस प्लान के साथ यूज़र्स को वीआई मूवीज़, वीआई ऐप्स आदि की सुविधाएं भी मिलती हैं. BSNL का 1198 रुपये वाला प्लान बीएसएनएल का सबसे सस्ता लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाला प्लान 1,198 रुपये में मिलता है. इस प्लान की वैधता 365 दिन यानी पूरे एक साल की है. इस प्लान के साथ यूज़र्स को देशभर में कॉल करने के लिए 300 मिनट्स फ्री मिलते हैं. इसके अलावा यूज़र्स को हर महीने 30 एसएमएस फ्री मिलते हैं. इनके अलावा इस प्लान में यूज़र्स को 3GB डेटा भी मुफ्त में मिलता है, जिसका यूज़ वो पूरे एक साल के दौरान में कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Realme 14 Pro 5G सीरीज भारत में हुई लॉन्च, जानें दोनों फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स और कीमत