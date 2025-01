ETV Bharat / technology

Jio vs Airtel: ₹250 से कम में कौन देता है सबसे यूज़फुल प्लान, देखें लिस्ट - BEST RECHARGE PLANS UNDER 250

₹250 से कम में कौन देता है सबसे यूज़फुल प्लान. ( फोटो - Jio/Airtel )

By ETV Bharat Tech Team Published : 2 minutes ago

हैदराबाद: जियो और एयरटेल भारत की दो सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां है. इन दोनों कंपनियों के यूज़र्स पिछले साल यानी जुलाई 2024 के बाद से महंगे प्रीपेड प्लान्स खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने अपने-अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की थी. ऐसे में यूज़र्स के लिए अपने बजट के अनुसार सस्ता प्रीपेड प्लान चुनना काफी मुश्किल हो जाता है. आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में जियो और एयरटेल दोनों कंपनियों के दो ऐसे प्रीपेड प्लान्स के बारे में बताएंगे, जो सबसे कम कीमत वाले सबसे यूजफुल प्लान्स की कैटेगिरी में आते हैं. जियो का सबसे सस्ता यूज़फुल प्लान जियो का 249 रुपये वाला प्रीपेड प्लान यूज़र्स के लिए काफी यूज़फुल है और इस कारण इसे कंपनी ने पॉपुलर कैटेगिरी की लिस्ट में रखा है. इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है. इस प्लान के साथ यूज़र्स को रोज 1GB डेटा दिया जाता है. इस प्लान में डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद लोगों को 64kbps की स्पीड से डेटा की सुविधा मिलती है. इसके अलावा इस प्लान के साथ यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस की सुविधा भी मिलती है. यूज़र्स को इस प्लान के साथ जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि इस प्लान के साथ जियो सिनेमा प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मुफ्त नहीं मिलता है.

एयरटेल का सबसे सस्ता यूज़फुल प्लान एयरटेल कंपनी भी 249 रुपये का एक प्रीपेड प्लान ऑफर करती है, लेकिन उसकी वैधता सिर्फ 24 दिनों की होती है. वहीं, जियो के 249 रुपये वाले प्लान में यूज़र्स को 28 दिनों की वैधता मिलती है. एयरटेल के इस 249 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में यूज़र्स को 24 दिनों के लिए डेली 1जीबी डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 एसएमएस की सुविधा मिलती है. इस प्लान के साथ एयरटेल एक्सट्रीम ऐप की फ्री कंटेंट का फायदा भी उठाजा जा सकता है, लेकिन प्रीमियम कंटेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. इस प्लान के साथ यूज़र्स को फ्री हैलोट्यून्स की सुविधा भी मिलती है. हालांकि, अगर आप एयरटेल के यूज़र्स हैं और आपको इन्हीं बेनिफिट्स के साथ 28 दिनों की वैधता वाला प्लान चाहिए तो आपको 299 रुपये वाला प्रीपेड प्लान खरीदना होगा. इस कारण से हम ऐसा कह सकते हैं कि सेम बेनिफिट्स और वैलिडिटी वाले प्लान के लिए एयरटेल में 50 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं. यह भी पढ़ें: भारत में आया 5.5G नेटवर्क पर चलने वाला फोन, मिलेगी 5जी से भी तेज इंटरनेट स्पीड