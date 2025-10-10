ETV Bharat / technology

छोटे दुकानदारों के लिए जियो का बड़ा तोहफा: 24x7 काम करने वाला एजेंटिक एआई असिस्टेंट लॉन्च

जियो का नया एजेंटिक एआई असिस्टेंट छोटे दुकानदारों को 24 घंटे सपोर्ट देगा, ग्राहकों से बात करेगा और ऑर्डर भी संभालेगा.

Jio Agentic AI Assistant for small shop owners in India
जियो का Agentic AI Assistant भारत के छोटे दुकानदारों के लिए चौबिसों घंटे काम करेगा. (फोटो क्रेडिट: Reliance Jio)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 5:26 PM IST

हैदराबाद: रिलायंस जियो ने भारत के छोटे दुकानदारों के लिए एक नया डिजिटल असिस्टेंट लॉन्च किया है, जो चौबिसों घंटे और सातों दिन काम करेगा. इससे ना सिर्फ दुकानदारों की मदद होगी, बल्कि उनका बिजनेस भी बढ़ेगा. रिलायंस जियो ने भारत के दिल्ली एनसीआर में हो रहे एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में Jio Agentic AI Assistant लॉन्च किया है, जो 24 घंटे बिना रुके और थके काम कर सकता है.

इस एआई असिस्टेंट को खासतौर पर छोटे दुकानदारों और माइक्रो एंटरप्राइज के लिए बनाया गया है. ऐसे में मान लीजिए आपकी कोई किराने की दुकान या ब्यूटी पार्लर है है, तो अब यह एआई असिस्टेंट आपके ग्राहकों के कॉल उठा सकता है, उनके सवालों के जवाब दे सकता है, उनके ऑर्डर्स रिसीव कर सकता है, डिलीवरी कंफर्म कर सकता है और अपॉइटमेंट भी बुक कर सकता है.

हिंदी और इंग्लिश समेत 10 भाषाओं में होगा लॉन्च

जियो ने अपने इस प्रोडक्ट के बारे में कहा कि फिलहाल, यह एआई असिस्टेंट हिंदी और इंग्लिश में बात कर सकता है, लेकिन जल्द ही तेलुगु और कन्नड़ में भी इसकी टेस्टिंग शुरू होगी. इसके अलावा आने वाले कुछ महीनो में इसे भारत की 10 अलग-अलग भाषाओं में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है. कंपनी का कहना है कि इसके बोलने का तरीका एकदम नेचुरल होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, कई बार इसके बोलने का तरीका इतना रियलिस्टिक होगा कि ग्राहकों को पता ही नहीं चल पाएगा कि वो आवाज़ किसी असली इंसान की नहीं बल्कि एआई असिस्टेंट की है.

Jio Agentic AI Assistant कस्टमर्स के सवालों के जवाब देने के साथ-साथ सेल्समैन का रोल भी निभाएगा. अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट या ऑफर शुरू किया है तो आपका दियो एजेंटिक एआई असिस्टेंट खुद ग्राहकों को उसकी जानकारी देगा. इसके अलावा यह ग्राहकों को स्टोर्स का पता, स्टोर खुलने या बंद होने की टाइमिंग जैसी बेसिक डिटेल्स भी देगा.

यह कभी भी छुट्टी नहीं लेगा. यह 24x7 उपलब्ध रहेगा. अगर एक साथ गई ग्राहकों के कॉल्स आते हैं तो यह हर किसी को पर्सनल तरीके से जवाब दे सकता है. टेक्निकली ये सिस्टम जियो के सिक्योर सर्वर और Jio Cloud + True 5G नेटवर्क पर चलेगा, ताकि स्पीड और डेटा सिक्योरिटी दोनों बनी रहें.

