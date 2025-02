ETV Bharat / technology

Jio vs Airtel vs VI vs BSNL: सिम एक्टिव रखने के लिए कौनसी कंपनी देती है सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान? - RECHARGE PLAN

सिम एक्टिव रखने के लिए सबसे कम कीमत वाले प्लान्स ( फोटो - ETV Bharat )

By ETV Bharat Tech Team Published : Feb 24, 2025, 7:01 PM IST

हैदराबाद: भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो रहे लगातार बदलावों की वजह से लोगों के लिए सिम को एक्टिव रखना काफी महंगा हो गया है. रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया (वीआई) और बीएसएनएल (भारतीय संचार निगम लिमिडेट) ने पिछले कुछ महीनों में अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमत में काफी फेरबदल किए हैं. आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में बताते हैं कि 2025 में इन कंपनियों के द्वारा सिम को एक्टिव रखने के लिए कम से कम कितने रुपये का रिचार्ज कराना जरूरी है. हम आपको इन सभी कंपनियों के ऐसे प्लान्स के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको वैलिडिटी के साथ-साथ कॉलिंग, एसएमएस और डेटा के बेनिफिट्स भी मिलेंगे. रिलायंस जियो का सबसे कम रेट वाला प्लान जियो यूज़र्स को अपनी सिम एक्टिव रखने के लिए कम से कम 189 रुपये का रिचार्ज कराना होगा. इस प्लान में उन्हें 28 दिनों की वैधता मिलेगी. इसके अलावा इस प्लान के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, 300 SMS और कुल मिलाकर 2GB डेटा मिलेगा. इन सभी बेनिफिट्स के अलावा यूज़र्स को JioTV, Jio Cinema और JioCloud के बेनिफिट्स भी मिलेंगे. एयरटेल का सबसे कम रेट वाला प्लान अगर आप एयरटेल की सिम इस्तेमाल करते हैं और आपको अपनी सिम एक्टिव रखने के लिए एक सस्ता प्लान चाहिए, जिसमें कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स भी मिल जाए तो आपको कम से कम 199 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. एयरटेल के इस 199 रुपये वाले प्लान में यूज़र्स को 28 दिनों की वैधता मिलेगी. इसके अलावा इस प्लान में हर रोज 100 SMS और कुल मिलाकर 2GB डेटा भी मिलता है. एयरटेल का यह प्लान जियो के 189 रुपये वाले प्लान जैसा ही है, लेकिन इसमें यूज़र्स को रोज 100 SMS की सुविधा मिल जाती है, जबकि जियो में कुल मिलाकर 300 SMS ही मिलते हैं.