Jeep Meridian का Limited (O) AT 4x4 वेरिएंट फिर से हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स - JEEP MERIDIAN NEW VARIANT LAUNCHED

Published : Jan 11, 2025, 10:12 AM IST

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद: लग्जरी SUV निर्माता कंपनी Jeep India ने अपनी Jeep Meridian Limited (O) AT 4x4 वेरिएंट को एक बार फिर भारतीय बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस वेरिएंट को 36.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पेश किया है. बता दें कि जब SUV को पहली बार लॉन्च किया गया था, तब यह वेरिएंट मौजूद था, लेकिन पिछले साल के आखिर में मामूली फेसलिफ्ट आने के बाद इसे लाइन-अप से हटा दिया गया था. देशभर में जीप डीलरशिप पर इस दोबारा लॉन्च किए गए वेरिएंट की बुकिंग शुरू हो गई है.

Jeep Meridian Limited (O) AT 4x4 की कीमत और फीचर्स

Merikdian Limited (O) AT 4x4 की कीमत इसके 4x2 AT समकक्ष से 2.3 लाख रुपये ज़्यादा है, जोकि 34.49 लाख रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा है, वहीं टॉप-स्पेक Overland 4x4 वेरिएंट से 1.7 लाख रुपये कम है, जोकि 38.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है.

जहां हायर-स्पेक Limited (O) ट्रिम में अब 4x4 तकनीक दी जा रही है, इसमें टेरेन मोड और हिल-डिसेंट असिस्ट भी दिया गया है. इस वेरिएंट में वो सब कुछ है, जो टॉप-स्पेक Overland वेरिएंट में है, हालांकि इसमें लेवल-2 ADAS सूट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और अन्य कुछ उपकरण नहीं हैं.